그룹 레드벨벳 조이가 '유일무이 로맨스'에서 김현진을 향해 달라지는 감정을 연기한다. / 사진제공=티빙

그룹 레드벨벳 조이가 '유일무이 로맨스'에서 김현진을 향해 달라지는 감정을 연기한다. / 사진제공=티빙

그룹 레드벨벳 조이가 '유일무이 로맨스'에서 김현진을 향해 달라지는 감정을 연기한다. / 사진제공=티빙

그룹 레드벨벳 조이가 4년 만에 배우로 복귀한 가운데, 웹툰 원작 드라마 '유일무이 로맨스'에서 김현진을 향해 달라지는 감정을 연기한다. 김현진의 신체 프로필은 189.8cm라고 알려졌다.23일 오후 6시 공개되는 티빙 드라마 '유일무이 로맨스' 5, 6화에서는 톱스타 탁무이(김현진 분)와 잇따라 마주치며 그에게 관심을 갖기 시작하는 공유일(박수영 분)의 모습이 그려진다.'유일무이 로맨스'는 동명의 웹툰을 원작으로, 평범한 취업준비생 공유일이 톱스타 탁무이와 얽히면서 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱 코미디다. 박수영은 레드벨벳 조이의 본명으로, 연기 활동에서는 본명을 사용하고 있다. 가수 데뷔 이후 배우 활동을 병행해 온 그는 2022년 공개된 카카오TV '어쩌다 전원일기' 이후 약 4년 만에 드라마로 돌아왔다.앞서 탁무이는 공유일이 자신이 좋아하는 소설 '별이와 반달'을 집필한 작가라는 사실을 알게 됐다. 과거 슬럼프에 빠졌던 탁무이에게 해당 소설은 다시 활동할 용기를 준 작품이었다. 이에 '꽁꽁 작가'로 활동했던 공유일과의 만남은 그에게 특별한 의미로 다가왔다.사진에는 촬영 현장에서 탁무이와 마주친 공유일의 모습이 담겼다. 공유일은 친구이자 드라마 PD인 유연주(나현영 분)의 부탁으로 엑스트라 출연에 나섰다가 탁무이와 배우 주다홍(강나언 분)이 오락실 데이트 장면을 촬영하는 모습을 지켜본다. 이후 아르바이트 중인 레스토랑의 오너 셰프 강희수(신현수 분)와 함께 탁무이의 촬영장에 커피차 출장까지 나가면서 두 사람은 다시 만나게 된다.탁무이는 공유일이 나타날 때마다 반가움을 감추지 못하고 세심하게 챙기며 관심을 표현한다. 자신이 좋아하는 소설의 작가를 향한 팬심을 숨기지 않는 그의 행동에 공유일 역시 마음이 흔들리기 시작한다. 그동안 탁무이가 공유일에게 일방적으로 팬심을 표현했다면, 이번에는 공유일의 감정에도 변화가 생길 예정이다. 서로를 향한 관심이 어떤 관계로 이어질지가 앞으로의 관전 요소다.'유일무이 로맨스' 5, 6화는 23일 오후 6시 공개된다. 아시아·중동·아프리카에서는 Viu(뷰), 일본에서는 ABEMA를 통해 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr