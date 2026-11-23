'파이널 테이블이'이 6회 연속 1%대 시청률을 기록 중이다./사진제공=JTBC

'파이널 테이블이'이 6회 연속 1%대 시청률을 기록 중이다./사진제공=JTBC

종영까지 단 2회를 남겨둔 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'이 주요 주말드라마 중 최하위 성적표와 1%대 시청률 늪에서 벗어나지 못하고 있다.지난 22일 방송된 '파이널 테이블' 10회는 닐슨코리아 전국 기준 시청률 1.9%를 기록했다. 첫 회 1.9%로 출발한 이 작품은 4회에서 자체 최고 시청률 2.6%까지 올랐으나, 이후 5회 1.9%, 6회 1.8%, 7회 1.7%, 8회 1.9%, 9회 1.8%, 10회 1.9%에 머물며 6회 연속 2%대 재진입에 실패했다.경쟁작들과의 격차도 크다. 같은 날 방송된 KBS2 '사랑이 온다'(16.6%), tvN '100일의 거짓말'(11.7%), KBS2 '문무'(3.9%)는 물론, 토요일 방송된 SBS '굿파트너2'(7.7%), MBC '라이어'(3.6%)에도 크게 뒤처지며 시청률이 집계되는 주말 미니시리즈 가운데 꼴찌를 기록했다.시청률 부진이 이어지는 가운데, 지난 10회에서는 3라운드 생방송 종료 후 강한(안효섭 분)과 문해선(장영남 분)이 모자 관계라는 사실이 알려지며 파밀리아와 평연그룹에 의심의 시선이 쏠리는 전개가 펼쳐졌다.강한은 경연장으로 돌아가던 중 우연히 마주친 어머니 문해선에게 "저에겐 어머니가 없습니다"라고 선을 그었다. 이어 억울하게 죽은 아버지 강산(지승현 분)과 최송이(홍화연 분)의 아버지 최승효(장현성 분)를 위해 반드시 우승하겠다며 날을 세웠다.시간 종료 직전 주방으로 복귀한 강한은 최송이와 엑셉시옹 차우진(장률 분), 마이클 장(고건한 분)의 도움을 받아 음식을 완성했다. 술의 숙성 과정을 고려한 페어링으로 시간의 흐름을 표현한 파밀리아와 엑셉시옹 팀의 요리는 심사위원들의 호평을 받으며 3라운드 1위로 협업 미션을 마쳤다.생방송이 끝난 뒤 온라인 커뮤니티에는 강한의 아버지 강산과 문해선의 관계를 알게 된 네티즌들의 의혹 제기가 이어졌다. 강한과 문해선이 헤어진 이유부터 강한이 평연그룹과 갈등 중인 파밀리아의 헤드 셰프로 서바이벌에 참여한 의도, 주최 측 혈연이 참가자로 나선 공정성 문제까지 도마 위에 올랐다.최송이 역시 기자로부터 강한이 문해선 회장의 아들이라는 사실을 알고 있었냐는 질문을 받은 뒤 강한을 향한 불신을 키웠다. 그동안 강한이 가족사를 숨긴 이유가 평연그룹 일원임을 감추기 위함이라고 추측했기 때문이다. 파밀리아 앞에 취재진이 몰리면서 서바이벌 진행에도 차질이 빚어질 위기에 놓였다.강한과 문해선을 궁지로 몰아넣은 백현주(차지연 분)는 서바이벌 심사위원 김필현(이두석 분)과 은밀히 만나 "일 좀 해야지"라고 지시하며 새로운 변수를 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr