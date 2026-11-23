김재욱이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

김재욱이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 김재욱이 유재석과 7년간 같은 체육관을 다녔지만 친분을 쌓지 못한 사연을 공개한다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 비, 김재욱이 서울 신촌 일대를 찾아 시민들과 만난다.이날 김재욱은 "재석 선배님과 7년째 같은 체육관을 다니고 있다"며 유재석과의 인연을 공개한다. 이어 "사실 재석 선배님과 친해지고 싶다. 어떤 주제로 스몰토크를 해야 할지 몰라서 7년간 인사만 드렸다"고 고백해 모두를 놀라게 한다.이에 유재석은 "나는 밥 사준다고 하면 나간다. 연식이는 돼지고기를 사줬다"며 유연석과 식사한 일화를 꺼낸다. 이를 들은 비는 "유재석과 밖에서 밥을 먹다니"라며 유연석을 부러워해 웃음을 자아낸다.김재욱은 유재석에게 "친해지고 싶어요 선배님"이라고 직접 말하며 한발 다가선다. 두 사람은 가족관계부터 조카의 근황까지 다양한 이야기를 나누며 7년 만에 서로를 알아가는 시간을 갖는다.평소 낯을 가리는 성격으로 알려진 김재욱은 유재석과 대화를 나눈 뒤 카페 사장에게 먼저 말을 걸기도 한다. 그의 달라진 모습에 유재석 역시 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.'틈만나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr