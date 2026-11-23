배우 서은수가 로이킴과 인증샷을 남기고 있다. / 사진=서은수 SNS

사진=서은수 SNS

배우 서은수가 싱어송라이터 로이킴을 향한 응원과 깊은 애정을 보였다.서은수는 지난 22일 자신의 인스타그램에 두 장의 사진을 게재했다. 사진 속 서은수는 지난 20일부터 22일까지 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 열린 '2026-27 로이킴 LIVE TOUR [R:O:Y] in SEOUL' 공연에 참석한 모습.특히 서은수는 로이킴을 향해 "진짜 평생 노래해주라", "익힘 오빠 공연 보러 가는 낙으로 살게 해주라"라며 애정을 보였다. 또 배우 김서경과 로이킴 두 사람과 함께 찍은 사진에는 태그한 로이킴의 SNS 계정 하단에 하트 이모티콘을 덧붙여 눈길을 끌었다.로이킴은 1993년생으로 올해 34세다. 서은수는 1살 어린 33세다.한편 로이킴의 이번 콘서트는 데뷔 후 첫 KSPO DOME 단독 공연이었다. 당초 이틀간 진행될 예정이었으나, 전석 매진을 기록하면서 공연이 하루 추가했다.서은수는 2016년 드라마 '질투의 화신'으로 데뷔했다. 올해 10주년을 맞았으며, '낭만닥터 김사부'로 얼굴을 알린 후 '황금빛 내 인생'으로 연기력을 인정받았다. '수사반장 1958', '메이드 인 코리아' 시즌1과 2에도 출연하는 등 활발하게 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr