배현성, 차강윤, 박소연 감독, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.(왼쪽부터) / 사진제공=티빙

배현성, 차강윤, 박소연 감독, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.(왼쪽부터) / 사진제공=티빙

'대리수능' 박소연 감독이 최근 불거진 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 논란과 관련해 입장을 밝혔다.서울 구로구 더 링크 호텔에서 23일 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 배현성, 차강윤, 박윤호와 박소연 감독이 참석했다. '대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 과정을 그린 스릴러다. 수능을 둘러싸고 얽힌 세 인물이 서로를 속이고 의심하며 벌이는 두뇌 싸움과 심리전을 담았다.박소연 감독은 최근 AI를 활용한 부정행위가 사회적 논란으로 떠오른 가운데, 수능시험 부정행위를 소재로 한 작품을 공개하는 데 부담은 없는지 묻는 말을 받았다. 이에 박 감독은 "나도 무겁게 보고 있다. 다만 우리 작품은 오래 전에 기획하고 제작한 가상의 범죄 스릴러"라며 "치열하게 시험을 준비하는 수험생분들의 노력을 너무나도 존중한다. 우리 작품만의 메시지에 집중해 주시면 감사하겠다"고 답했다.그는 작품의 연출 방향에 관해서도 설명했다. 그는 "인물의 감정이 변화하면서 나타나는 심리 변화가 굉장히 매력적이었다. 대본에 담긴 내용을 어떻게 잘 표현할 수 있을지 현장에 계신 모든 분과 많은 회의를 나눴다"고 밝혔다.박 감독은 "가장 중요한 건 제가 대본을 읽으며 느꼈던 감정을 시청자분들도 고스란히 느끼게 하는 것이었다"며 "감정 표현에 집중했다. 카메라 렌즈를 이용해 기술적으로 표현하거나 조명으로 색을 구분하고, 미술적인 요소를 활용해 입체감을 주려고 했다"고 말했다. 그러면서 "후반 작업에서도 편집과 음악에 공을 많이 들였다"고 덧붙였다.배우들과의 호흡을 맞추기 위해 진행한 특별한 과정도 소개했다. 박 감독은 "전체 배우, 스태프와 함께 1박 2일로 MT를 간다. 제작사에서 흔쾌히 지원해 주셔서 시간을 가질 수 있었다"며 "전체 대본 리딩을 마친 뒤 MT 장소로 이동했는데, '피라미드 게임' 때 갔던 곳과 같은 장소였다"고 회상했다. 이어 "함께 고기도 구워 먹고 전문 사회자와 레크리에이션을 진행하며 몸을 풀었다. 마지막에는 장기자랑도 했다"며 촬영 전 배우들과 친목을 다졌던 과정을 전했다.'대리수능'은 2024년 공개된 '피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독의 차기작이다. 작품은 23일 오후 6시 티빙에서 처음 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr