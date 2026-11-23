'어벤져스: 둠스데이'가 12월 16일 개봉한다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'어벤져스: 둠스데이'가 12월 16일 개봉한다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 로버트 다우니 주니어가 마블의 대표 히어로에서 최강의 빌런으로 돌아온다. 크리스 에반스와 세바스찬 스탠을 비롯해 20여 년 만에 복귀하는 '엑스맨' 배우들까지 합류하면서 '어벤져스: 둠스데이'에 대한 기대감이 높아지고 있다.오는 12월 16일 개봉하는 영화 '어벤져스: 둠스데이'(감독 안소니 루소·조 루소)는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 빌런 닥터 둠에 맞서 서로 다른 세계의 히어로들이 집결하는 액션 블록버스터다.이번 작품은 '어벤져스'와 '엑스맨' 시리즈의 주요 배우들이 한자리에 모이는 크로스오버로 관심을 모으고 있다. 개봉을 앞두고 공개된 배우들의 복귀 소감에는 오랜 시간 함께한 동료와 캐릭터를 향한 애정이 담겼다.가장 큰 변화를 맞은 배우는 로버트 다우니 주니어다. 마블 시네마틱 유니버스(MCU)에서 아이언맨으로 활약했던 그는 이번 작품에서 닥터 둠을 연기한다.로버트 다우니 주니어는 "촬영을 시작한 지 며칠이 지나서야 '내가 악역이구나'를 깨달았다"며 히어로가 아닌 빌런으로 촬영에 임한 경험을 전했다. 이어 "역할에 완전히 몰입하고 나니 정말 영광스러운 시간이었다. 관객들이 상상하는 것보다 10배 더 강력한 모습을 보게 될 것"이라며 새로운 캐릭터에 대한 자신감을 보였다.스티브 로저스 역의 크리스 에반스도 오랜만에 MCU로 돌아온다. 그는 이번 촬영에 대해 "마치 2011년의 '어벤져스' 때로 돌아간 것 같았다. 그때처럼 그 자리에 있다는 것만으로도 설렜다"며 복귀 소감을 밝혔다.버키 반즈 역의 세바스찬 스탠은 크리스 에반스와 다시 호흡을 맞춘 소회를 전했다. 그는 "지난 세월을 돌아보고, 우리가 서로 알고 함께 성장해 온 모든 순간들을 생각하니 정말 감회가 새로웠다"며 "우리는 항상 가족이었고, 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.오리지널 '엑스맨' 시리즈 배우들의 복귀도 눈길을 끈다. 나이트크롤러 역의 알란 커밍은 약 20년 만에 다시 캐릭터를 연기한다. 알란 커밍은 "60대에 다시 슈퍼히어로 역할을 맡게 될 줄은 생각도 못 했다"며 "다시 돌아온 건 정말 놀라운 일이었고, 치유받는 기분이었다"고 밝혔다.사이클롭스 역의 제임스 마스던 역시 오랜 기다림 끝에 캐릭터로 복귀했다. 그는 "지난 20년간 수많은 팬들로부터 언제 돌아오냐는 질문을 받아왔다"며 "내가 참여했던 첫 대규모 프로젝트이자 아이코닉한 캐릭터를 다시 맡게 되어 정말 특별했다"고 전했다.'어벤져스: 둠스데이'는 로버트 다우니 주니어의 빌런 변신과 기존 MCU 배우들의 재회, 오리지널 '엑스맨' 배우들의 합류를 통해 서로 다른 세계의 히어로들이 펼칠 대규모 결전을 예고한다.'어벤져스: 둠스데이'는 오는 12월 16일 전 세계 최초로 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr