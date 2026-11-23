나르샤가 과거 통풍으로 극심한 통증을 겪었던 경험을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

나르샤는 1981년생으로 올해 44세다. / 사진=tvN '시간관찰자: 더 시크릿' 방송 캡처

그룹 브라운아이드걸스 멤버 나르샤(44)가 과거 통풍으로 걷기조차 어려웠던 경험을 털어놨다.22일 방송된 tvN '시간관찰자: 더 시크릿'에서는 퇴행성 관절염이 일상생활에 미치는 영향과 무릎 건강을 관리하는 방법을 소개했다. 이날 나르샤는 오랜 가수 활동으로 무릎 건강에 대한 걱정이 크다고 밝혔다.나르샤는 "20년 정도 활동하면서 12cm 하이힐을 신고 무대에 올랐다. 무릎을 너무 혹사해서 굉장히 무섭다"며 지난 시간을 돌아봤다. 이어 가장 심한 신체적 고통을 겪었던 순간으로 통풍을 앓았던 때를 꼽았다.그는 "몇 년 전 갑자기 오른쪽 발목에 힘이 안 들어가서 봤더니 통풍이었다"고 설명했다. 당시를 떠올리며 "스치기만 해도 아팠다. 아예 걷지를 못하겠더라"고 덧붙였다.전문의는 통증의 강도를 수치로 비교한 자료를 소개하며 출산은 8.5점, 통풍은 9점이라고 설명했다. 이어 관절염으로 인한 통증이 통풍보다 심할 수도 있다고 말하자 나르샤는 "이것보다 더 아프다니 상상이 안 된다"며 놀라워했다.한편 1981년생인 나르샤는 2006년 브라운아이드걸스 멤버로 데뷔해 '아브라카다브라', '식스센스' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으며 현재 예능 프로그램과 라디오 진행 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr