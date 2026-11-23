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배우 박유림이 현장에서 끊임없이 선배 김명민을 찾았다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정) 박유림과의 인터뷰를 진행했다. 박유림은 갑자기 추워진 날씨에 맞춰 취재진에 핫팩 하나씩 쥐어주며 따뜻한 첫 인사를 건넸다.'슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 박유림은 '슬픈 열대'에서 어린 시절 스스로 조직에 들어와 사부를 맹목적으로 따르는 인물인 죠죠를 연기했다.이날 박유림은 대선배 김명민에 대해 "유쾌하시다. 카리스마 있는 이미지가 강하셔서 어떻게 다가가야 했는데 편하게 임했다. 명민 선배가 모든 스태프와 악수를 해야 촬영이 시작됐다. 나도 덕분에 스태프들과 친해졌다"고 설명했다.이어 "하루는 명민 선배가 회식 자리에서 고기를 쏘겠다고 하시더라. 너무 행복했다. 그래서 계속 명민 선배를 찾았다. '명민 선배님 어디 가셨죠?' 이러면서. 그랬더니 부담스러우셨는지 조용히 가셨더라"라고 떠올렸다.그러면서 "최근에 선배를 만났을 때 왜 그때 먼저 가셨냐고 물어봤다. 그랬더니 선배가 '네가 나를 찾는다는 소문을 들었다'고 하시더라. 선배는 연기 경력이 30년이고 난 병아리라서 계속 찾게 됐다"고 너스레를 떨었다.영화 '슬픈 열대'는 오는 25일 극장 개봉을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr