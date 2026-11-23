'문무'가 시청률 부진을 겪고 있다. / 사진=KBS

'문무'가 시청률 부진을 겪고 있다. / 사진=KBS

'문무'가 시청률 부진을 겪고 있다. / 사진=KBS

제작비 약 300억원이 투입된 KBS 대하드라마 '문무'가 4회 만에 3%대 시청률로 내려앉았다.지난 22일 방송된 '문무' 4회는 3.9%의 시청률을 기록했다. 지난 14일 첫 방송에서 4.7%로 출발한 '문무'는 2회 4.2%, 3회 4.0%에 이어 4회까지 하락세를 이어갔다. 첫 방송과 비교하면 0.8%포인트 떨어진 수치다.이날 방송에서는 신라를 지키기 위해 고구려로 향한 김춘추(김강우 분)와 고구려의 실권자 연개소문(장혁 분)이 대립하는 과정이 그려졌다.김춘추는 대야성 함락의 책임을 지고 병부령 자리에서 물러났다. 이후 선덕여왕(최수린 분)에게 고구려로 향하겠다는 뜻을 밝혔다. 새롭게 병부령이 된 비담(이지훈 분)은 연개소문이 김춘추를 제거할 것으로 예상하면서도 그를 평양성으로 보냈다.김유신(박성웅 분)은 김춘추의 고구려행에 회의적인 반응을 보였다. 그러나 딸 고타소(강지우 분)를 잃은 슬픔 속에서도 신라를 지키겠다는 김춘추의 결심을 확인한 뒤 그의 뜻을 받아들였다.고구려에 도착한 김춘추는 연개소문을 만나 화친을 제안했다. 그는 신라와 고구려의 전쟁이 계속될 경우 당나라가 개입할 수 있다고 경고했다. 그러나 연개소문은 "난 눈에 보이는 것만 믿는 사람"이라며 김춘추의 제안을 의심했다.김춘추는 고구려가 군량 부족을 겪고 있다는 사실을 파악하고 이를 협상의 수단으로 삼았다. 자신의 약점을 간파당했다고 판단한 연개소문은 김춘추의 목에 칼을 겨눴다. 다만 그를 인질로 삼아 신라에서 군량을 얻어내는 편이 유리하다고 판단해 감옥에 가뒀다.한편 김법민은 전장에서 무리한 작전으로 희생되는 신라군을 목격했다. 백제군에게 포위돼 위기에 처했지만 설오유(김도현 분)의 도움으로 목숨을 구했다. 이 과정에서 심나(이현걸 분), 소나(이우제 분)와도 만나며 새로운 관계를 형성했다.감옥에 갇힌 김춘추는 선도해(김기복 분)의 조언을 받아 고구려에 죽령 이북의 땅을 넘기겠다고 약속한 뒤 풀려났다. 그러나 뒤늦게 진상을 파악한 연개소문이 추격에 나서면서 다시 위기를 맞았다.국경에 다다른 김춘추는 고구려군의 화살에 부상을 입었지만, 김유신이 이끄는 신라군의 도움으로 가까스로 탈출했다. 방송 말미 강을 사이에 두고 마주한 김춘추와 연개소문은 마지막까지 날 선 신경전을 벌였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr