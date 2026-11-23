허경환이 영화관 데이트 목격담에 대해 해명한다./사진제공=KBS

강재준이 양세찬에게 1억을 빌렸다고 밝힌다./사진제공=KBS

개그맨 허경환(45)이 자신을 둘러싼 영화관 스캔들에 대해 직접 입을 연다.오는 24일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 개그맨 허경환과 강재준이 게스트로 출연한다.이날 방송에서 강재준은 양세찬에게 큰돈을 도움받았던 일화를 털어놓는다. 강재준은 "최근 경제적으로 힘들 때 양세찬이 무려 1억 원을 흔쾌히 빌려줬다"고 밝힌다. 평소 "여자친구에게는 최대 300만 원까지만 줄 수 있다"고 말해왔던 양세찬이 강재준에게 1억 원을 곧바로 송금해 준 배경에 관심이 쏠린다.허경환이 데뷔 20주년을 앞두고 큰 수술을 고민했던 사연도 공개된다. 평소 작은 키가 콤플렉스였다는 허경환은 "키 크는 수술을 진지하게 고민한 적이 있다"고 고백한다. SNS에서 수술 후기를 접한 뒤 5cm만 크고 싶다는 생각에 병원을 찾았던 허경환은 수술비가 자동차 한 대 값이라는 사실에 놀랐다는 후문이다.허경환은 "마지막 키스가 작년"이었다고 밝히며 최근 자신을 둘러싼 영화관 스캔들에 대해서도 입을 연다. 평소 영화관에서 영화를 즐겨 본다는 허경환은 "영화 '오디세이'는 누구와 봤냐"는 질문에 "영화관이 어두워서"라며 말끝을 흐려 영화관 데이트 목격담 해명에 대한 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr