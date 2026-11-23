그룹 더보이즈 멤버 선우가 데뷔 후 처음으로 개최한 단독 팬미팅을 마무리했다.
선우는 지난 21일부터 22일까지 서울 영등포구 명화라이브홀에서 '2026 SUNWOO FANMEETING <UNCHAINED>(2026 선우 팬미팅 <언체인드>)'를 열었다. 홍콩에 이어 서울에서도 팬들과 직접 만나는 자리를 마련했다.
공연은 객석에서 등장한 선우의 '100 Degrees(100 디그리스)' 커버 무대로 시작됐다. 선우는 원곡을 자신만의 방식으로 편곡해 선보였으며 신곡 'T2S' 무대도 처음 공개했다.
팬들과 소통하는 시간도 마련됐다. 선우는 팬들의 고민을 들어주는가 하면 이구동성 단어 게임과 거짓말 탐지기 등을 활용한 코너에 참여했다. 둘째 날에는 더보이즈 멤버 큐와 제이콥이 게스트로 등장해 선우와 함께 챌린지를 선보였다. 선우는 자작곡을 비롯해 여러 무대를 준비했다. 자작곡 'Cotton Candy(코튼 캔디)'를 비롯해 'HATE(헤이트)', 'Cream(크림)', 'BERRY(베리)', '광합성' 등을 차례로 들려주며 공연을 이어갔다.
팬미팅을 마친 선우는 소속사 앳에어리어를 통해 "9년 동안 활동하면서 하지 못했던 새로운 경험을 해볼 수 있어서 값진 시간이었다. 팬분들과 좋은 추억을 쌓은 것 같다"고 소감을 밝혔다.
선우는 앳에어리어로 소속사를 옮긴 뒤 새로운 활동을 시작했다. 이번 팬미팅을 통해 신곡 무대를 공개한 그는 앞으로도 음악을 비롯한 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
선우는 지난 21일부터 22일까지 서울 영등포구 명화라이브홀에서 '2026 SUNWOO FANMEETING <UNCHAINED>(2026 선우 팬미팅 <언체인드>)'를 열었다. 홍콩에 이어 서울에서도 팬들과 직접 만나는 자리를 마련했다.
공연은 객석에서 등장한 선우의 '100 Degrees(100 디그리스)' 커버 무대로 시작됐다. 선우는 원곡을 자신만의 방식으로 편곡해 선보였으며 신곡 'T2S' 무대도 처음 공개했다.
팬들과 소통하는 시간도 마련됐다. 선우는 팬들의 고민을 들어주는가 하면 이구동성 단어 게임과 거짓말 탐지기 등을 활용한 코너에 참여했다. 둘째 날에는 더보이즈 멤버 큐와 제이콥이 게스트로 등장해 선우와 함께 챌린지를 선보였다. 선우는 자작곡을 비롯해 여러 무대를 준비했다. 자작곡 'Cotton Candy(코튼 캔디)'를 비롯해 'HATE(헤이트)', 'Cream(크림)', 'BERRY(베리)', '광합성' 등을 차례로 들려주며 공연을 이어갔다.
팬미팅을 마친 선우는 소속사 앳에어리어를 통해 "9년 동안 활동하면서 하지 못했던 새로운 경험을 해볼 수 있어서 값진 시간이었다. 팬분들과 좋은 추억을 쌓은 것 같다"고 소감을 밝혔다.
선우는 앳에어리어로 소속사를 옮긴 뒤 새로운 활동을 시작했다. 이번 팬미팅을 통해 신곡 무대를 공개한 그는 앞으로도 음악을 비롯한 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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