(주)마인드마크, 텐아시아 DB

배우 박유림이 같은 소속사(BH엔터테인먼트)인 선배 이희준을 향한 팬심을 보였다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정) 박유림과의 인터뷰를 진행했다. 박유림은 갑자기 추워진 날씨에 맞춰 취재진에 핫팩 하나씩 쥐어주며 따뜻한 첫 인사를 건넸다.'슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 박유림은 '슬픈 열대'에서 어린 시절 스스로 조직에 들어와 사부를 맹목적으로 따르는 인물인 죠죠를 연기했다.이날 박유림은 극 중 사부처럼 실제로 정신적 지주가 있냐는 물음에 곧바로 "이희준 선배"라고 답했다. 그는 "이희준 선배의 연극을 보러가고 인터뷰를 찾아본다. BH 송년회 때 만나뵙고 인사를 드렸다. 너무 팬이라고 이야기드리니 쑥스러워하시더라"라고 말문을 열었다.그러면서 "연기적으로 궁금한 게 많다. 캐릭터 변화가 많으시지 않나. 이희준 선배가 캐릭터를 열심히 구축하신다고 들었다. 롤모델이다. 부담스럽지 않으시다면 같이 작품을 하고 싶다"고 덧붙였다.실제로 같은 소속사인 박해수 역시 이희준의 열정을 높이 산 바 있다. 최근 인터뷰서 박해수는 "그렇게 능력이 출중한 분이 누구보다 열심히 하시는 모습을 보면서 나 역시 배우로서 한층 발전할 수 있었고, 형님의 연기적 이야기가 내 안으로 자연스럽게 들어오는 걸 느꼈다"고 말했다.영화 '슬픈 열대'는 오는 25일 극장 개봉을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr