배우 고은아가 진상 손님과 다퉜던 일화를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '방가네' 영상 캡처

그룹 엠블랙 출신 미르와 배우 고은아는 친남매 사이다. / 사진=유튜브 채널 '방가네' 영상 캡처

그룹 엠블랙 출신 미르가 친누나인 배우 고은아와 함께 부모님이 재배한 과일을 판매하던 중 손님과 실랑이를 벌였던 일화를 공개했다.22일 유튜브 채널 '방가네'에는 '연예인들 시상식할 때 우린 사과 팔고 있습니다. 너무 추워요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 고은아와 첫째 언니, 미르가 가족들과 함께 과일 판매를 돕는 모습이 담겼다.일하던 도중 미르는 고은아가 손님과 다퉜다고 말했다. 그는 "고은아는 진상 손님 오면 싸우는 사람"이라며 앞서 있었던 사건을 이야기했다.미르는 "아까 어떤 사람이 엄마가 10kg에 얼마라고 했는데 엄마 안 보는 사이에 20kg 담아가려고 하시더라. 10kg 값을 주고 20kg 담고 있었다"고 설명했다. 이에 고은아는 "맞다. 내가 바로 뛰어갔다"고 덧붙였다.첫째 언니도 비슷한 경험을 털어놨다. 그는 지팡이를 짚고 지나가던 어르신이 과일을 몰래 가져가는 모습을 목격한 적이 있다며 당시에는 모른 척 넘어갔다고 말했다.다만 미르는 이러한 손님이 극히 일부라고 강조했다. 그는 "이런 분들 정말 백 팀 중에 한 팀이다. 나머진 다 좋다"며 대부분의 손님은 그렇지 않다고 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr