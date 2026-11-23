'옆자리 프란체크카'가 23일 방송된다. / 사진제공=MBC

2005년 방송된 MBC 시트콤 '안녕, 프란체스카'가 21년 만에 새로운 이야기로 돌아온다. 원작에 출연했던 배우 심혜진, 박슬기, 박희진도 특별출연해 다시 한번 호흡을 맞춘다.23일 첫 방송되는 MBC 2부작 드라마 '옆자리, 프란체스카'는 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 바탕으로 제작된 스핀오프 작품이다.'옆자리, 프란체스카'는 인간 사회에 섞여 살아가는 뱀파이어라는 원작의 설정을 유지하면서 배경을 고등학교로 옮겼다. 루마니아에서 전학 온 뱀파이어 피나영(한수아 분)이 인간 세계에 적응하는 과정에서 모범 반장 장우주(김현진 분)를 만나 벌어지는 이야기를 그린다. 원작의 코미디 요소에 하이틴 로맨스를 더했다.이번 작품에는 원작에서 프란체스카 역을 맡았던 심혜진을 비롯해 소피아 역의 박슬기, 안성댁 역의 박희진이 특별출연한다. 세 사람은 약 20년 만에 '프란체스카' 시리즈에 다시 등장한다.연출을 맡은 MBC 박상우PD는 촬영 당시 박희진의 모습을 언급했다. 그는 "특히 박희진 배우는 대본에 없는 노래와 애드리브까지 준비해와, 스태프들이 팬심으로 사인 요청을 하기도 했다"고 밝혔다. 박 PD는 "20여 년의 세월이 흐른 만큼, 뱀파이어들도 TV 대신 스마트폰을 보고 비둘기 대신 급식 치킨 너겟을 먹는다"며 "원작을 최대한 오마주하면서 현시대에 맞는 설정들을 넣었다"고 말했다.'안녕, 프란체스카'는 2005년 방송 당시 뱀파이어 가족이 인간 사회에서 살아가는 이야기를 다뤘다. 이번 스핀오프에서는 고등학교를 배경으로 새로운 인물들의 학교생활과 로맨스를 중심에 뒀다.'옆자리, 프란체스카'는 23일 밤 10시 50분 1부가 방송되며, 2부는 오는 30일 같은 시간에 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr