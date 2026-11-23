(주)마인드마크

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배우 박유림은 해외 로케이션 촬영이 체질이다. 40도를 웃도는 더위에도 문제없이 촬영을 이어갔다는 전언이다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정) 박유림과의 인터뷰를 진행했다. 박유림은 갑자기 추워진 날씨에 맞춰 취재진에 핫팩 하나씩 쥐어주며 따뜻한 첫 인사를 건넸다.'슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 박유림은 '슬픈 열대'에서 어린 시절 스스로 조직에 들어와 사부를 맹목적으로 따르는 인물인 죠죠를 연기했다.이날 박유림은 태국 로케이션 촬영에 대해 "추위를 많이 타는 스타일이다. 매니저님이 안 덥냐고 물어보는데 안 더웠다. 매니저님은 땀을 뻘뻘 흘리더라. 자꾸 선풍기를 주는데 매니저님이 필요해보였다"고 너스레를 떨었다.이어 "태국 촬영이 잘 맞았다. 난 혼자 여유로웠다. 카페에서 대본읽고 길을 걷고 수영하고 피티를 받고. 그 생활도 죠죠를 잘 어울렸다고 생각한다. 김명민 선배는 힘들었다고 얘기하시더라. 난 또 가고 싶을 만큼 태국 촬영이 좋았다"고 설명했다.실제로 김명민은 최근 진행된 기자간담회에서 "태국 오지에서 촬영했는데 우기가 시작돼 체감 온도가 40도까지 올라가고 장대비가 쏟아져 변수가 많았다"고 말한 바 있다. 박 감독 역시 "해외 촬영이 힘들어 어지간하면 한국에서 찍고 싶다는 생각이 들었다"고 밝혔다.영화 '슬픈 열대'는 오는 25일 극장 개봉을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr