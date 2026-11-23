조혜주가 '라이어'에서 신유미를 연기했다. / 사진='라이어' 방송 화면 캡처

조혜주가 '라이어'에서 신유미를 연기했다. / 사진='라이어' 방송 화면 캡처

배우 조혜주가 '라이어'에서 경찰 경위로 등장해 유연석을 상대로 잠입 수사를 벌였다. 필라테스 강사로 위장해 접근했지만, 정체가 발각되면서 계획은 실패로 돌아갔다.지난 21일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 8회에서 조혜주는 경찰 경위 신유미 역으로 등장했다. 신유미는 민준호(유연석 분)를 검거하기 위해 필라테스 강사로 신분을 속이고 그에게 접근하는 인물이다.신유미는 민준호의 데이트 상대로 등장했다. 두 사람은 자연스럽게 만남을 이어갔지만, 이후 신유미의 실제 신분이 경찰 경위라는 사실이 밝혀졌다. 신유미는 민준호의 심리를 자극해 실수를 유도한 뒤 그를 검거할 계획이었다.민준호의 집에 초대받은 신유미는 그가 자리를 비운 틈을 타 와인 샘플을 채취하며 증거 확보에 나섰다. 그러나 민준호는 이미 신유미의 행동을 눈치챈 상태였다. 결국 작전이 발각된 신유미는 현장에서 빠져나왔고, 지원팀 차량에 올라 도청용 마이크를 내던지며 분노했다.조혜주는 신유미가 민준호에게 접근하는 과정에서 여유로운 태도를 유지하다가 작전이 실패하자 감정을 나타내는 모습을 연기했다. 특히 민준호의 집에서 꽃다발을 건네며 웃던 신유미가 그가 자리를 비우자 표정을 바꾸고 수사에 나서는 장면을 통해 인물의 이중적인 모습을 보여줬다.액션 연기도 선보였다. 경찰서 체육관에서 격투 교육을 진행하는 장면에서는 빠른 동작으로 상대를 제압하는 모습을 보여줬다. 앞선 잠입 수사 장면과는 다른 경찰 경위 신유미의 모습을 확인할 수 있었다.조혜주는 그동안 여러 작품에서 다양한 역할을 맡았다. JTBC '재벌집 막내아들'에서는 진예준 역을, SBS '꽃선비 열애사'에서는 윤홍주 역을 연기했다. SBS '마이 데몬'에서는 무용수 진가영으로 출연했으며, ENA '나의 해리에게'에서는 아나운서 백혜연 역을 맡았다.tvN '오싹한 연애'에서는 후계 경쟁에 뛰어든 천하리 역으로 등장했다. 사촌 언니에게 열등감을 느끼면서도 후계 자리를 차지하려는 인물을 연기했다. '라이어'에서는 경찰 경위로 변신해 잠입 수사와 격투 액션을 선보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr