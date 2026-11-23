사진 제공=DEUL

가수 로이킴이 데뷔 14년 만에 KSPO DOME에 입성하며 남다른 티켓 파워를 입증했다.로이킴은 지난 20일부터 22일까지 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 '2026-27 로이킴 LIVE TOUR [R:O:Y] in SEOUL'을 개최했다. 3일간 총 2만 4000여 명의 관객이 공연장을 찾았다.이번 콘서트는 로이킴이 데뷔 이후 처음으로 KSPO DOME에서 개최한 단독 공연이다. 당초 이틀간 진행될 예정이었으나 전석 매진을 기록하면서 공연을 하루 추가했다. 추가 회차 역시 매진되며 사흘간 공연장을 가득 채웠다.특히 솔로 발라드 가수로서 대규모 공연장에서 3일 연속 단독 콘서트를 매진시켰다는 점에서 의미를 더한다. 로이킴은 그동안 쌓아온 음악적 역량과 팬덤의 화력을 동시에 확인했다.이날 로이킴은 '이 노래 들어요'로 공연의 시작을 알렸다. 이어 'Love Love Love', '봄봄봄', '그대에게 닿을 때까지', '있는 모습 그대로'까지 다섯 곡을 연달아 선보이며 분위기를 끌어올렸다.로이킴은 "작년에는 바로 옆 핸드볼 경기장에서 인사드렸는데 올해는 KSPO DOME에서 인사드린다"며 "다시 만나자는 약속을 지켜주신 여러분들 그리고 저와 올해부터 새로운 약속을 시작할 여러분들 모두 진심으로 감사드린다"고 소감을 전했다.공연에서는 로이킴의 대표곡들이 잇달아 울려 퍼졌다. '봄이 와도', '그때 헤어지면 돼', '문득', '달리 표현할 수 없어요', 'Sparkle' 등을 통해 특유의 감미로운 음색과 섬세한 감성을 선보였다.'북두칠성', '살아가는거야', '괜찮을거야' 등 위로의 메시지를 담은 곡들도 관객들의 호응을 얻었다. 로이킴은 "2026년은 저에게 잊지 못할 한 해다. 제 공연을 보고 위로받으셨다는 말씀을 많이 해주시는데 제가 더 위로받는다"며 "14년 만에 여기에 와 있다는 게 믿기지 않는다"고 벅찬 심경을 밝혔다.공연 중반에는 '왜 그래', 'WE GO HIGH', 'Smile Boy' 등 경쾌한 곡들로 분위기를 전환했다. 관객들이 자리에서 일어나 함께 공연을 즐기는 가운데 로이킴은 발라드부터 신나는 무대까지 다양한 매력을 발산했다.지난 10월 발매한 신곡 '크게 울어라(CRY OUT LOUD)'도 선보였다. 슬픔을 참기보다 마음껏 울고 다시 일어설 용기를 전하는 곡으로, 로이킴의 호소력 짙은 목소리가 공연의 감동을 더했다.이번 공연의 타이틀 'R:O:Y'는 'A REFUGE FOR OUR YESTERDAYS(우리의 지난날들을 위한 안식처)'의 약자다. 지난날의 기쁨과 슬픔, 그리움 등을 음악으로 나누며 서로에게 위로가 되자는 의미를 담았다.앙코르에서는 '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면'과 'HOME'을 선보이며 공연을 마무리했다.한편 로이킴은 내년 1월 9일 홍콩을 시작으로 16일 방콕, 30일 타이베이, 2월 6일 도쿄에서 투어를 이어간다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr