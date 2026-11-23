배우 김민이 야생동물 불법 거래와 남획의 실태를 고발하는 다큐멘터리 내레이션에 나섰다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김민이 야생동물 불법 거래와 남획의 실태를 고발하는 다큐멘터리 내레이션에 나섰다./ 사진 제공 = KBS 1TV '죽음의 비즈니스'

배우 김민이 야생동물 불법 거래와 남획의 실태를 고발하는 다큐멘터리 내레이션에 나섰다.오는 25일 첫 방송되는 KBS1 생명대기획 '죽음의 비즈니스'는 인간의 건강과 장수를 위해 희생되는 야생동물의 실태를 추적하는 3부작 다큐멘터리다. 김민은 프로그램 앰배서더로 참여해 내레이션을 맡았다.최근 공개된 미리보기 영상에서 김민은 "믿음이 만든 비극이 있다. 장수를 향한 욕망이 빚어낸 야생동물 잔혹사, 우리는 대체 무엇을 먹고 있는가. 거래의 대가는 돌아온다"라는 말로 이야기를 시작했다.1부 '피의 바코드'에서는 호랑이 뼈로 담근 술인 '호골주'를 둘러싼 거래를 파헤친다. 공개된 영상에는 냉동 트럭에 실린 호랑이 사체들이 등장했다. 제작진은 호랑이 부산물 판매를 목적으로 운영되는 농장의 실태를 추적하고, 남아프리카공화국에 세워진 호랑이 농장도 공개할 예정이다. 김민은 "은밀한 거래의 실체를 추적한다"며 불법 거래의 현장을 소개했다.2부 '잔혹한 캡슐'에서는 캐나다 뉴펀들랜드의 하프물범 사냥 현장을 다룬다. 영상에는 사냥꾼들이 해빙 위의 물범을 사냥하는 모습이 담겼다. 김민은 "이곳은 가장 잔혹한 살육의 현장이다"라고 설명했다.인도네시아의 상어 거래 시장도 공개된다. 제작진은 인간의 보양을 목적으로 이뤄지는 야생동물 남획과 거래 실태를 살펴본다.마지막 3부 '탐욕의 덫'에서는 야생동물 고기를 뜻하는 '부시미트(bushmeat)' 시장을 취재한다. 야생동물의 포획과 유통 과정에서 발생할 수 있는 인수공통감염병 위험을 조명한다.영상에는 멸종위기종인 천산갑을 사냥하는 장면도 등장한다. 한 인물은 "껍질이랑 발은 조림으로 만들고, 피는 볶음밥에 넣는다"고 말해 충격을 안겼다. 콩고민주공화국에서 발생한 감염병 상황도 함께 다룰 예정이다.김민은 최근 강원도 고성에서 촬영을 마치고 숙소로 돌아가던 중 산불 진화에 나선 사실로도 화제를 모았다. 당시 직접 소화기를 들고 불을 끄는 과정에서 외투 일부가 탔던 것으로 알려졌다.김민은 앞서 MBC '나 혼자 산다'에서 경기도 동두천의 약 90년 된 구옥에서 생활하는 일상을 공개하며 화제를 모았다. 발전기로 전기를 공급하고 낡은 집을 직접 수리하는 등 독특한 생활 방식으로 '동두천 자연인'이라는 별명까지 얻었다. 지난달 2일 방송 당시 김민이 합기도 사범으로 변신한 장면은 분당 최고 시청률 8.4%를 기록했다. 이후 시청자들의 관심 속에 같은 프로그램에 재출연하기도 했다.그러나 방송 이후 집을 알아본 낯선 사람들이 찾아오면서 사생활 침해를 겪었다고 털어놓기도 했다. 지난달 28일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 집 마당까지 차가 들어오는 일이 있었다며 고충을 토로했다.한편 '죽음의 비즈니스'는 한국방송통신전파진흥원의 2026년 공공공익 부문 프로그램 제작지원작이다. 제작진은 국제 야생동물 보호단체들과 협업해 야생동물 거래 현장을 취재했다.죽음의 비즈니스'는 오는 25일부터 12월 9일까지 매주 수요일 오후 10시 KBS1에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr