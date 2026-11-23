최수린이 '문무'에서 선덕왕을 연기한다. / 사진='문무' 방송 화면 캡처

최수린이 '문무'에서 선덕왕을 연기한다. / 사진='문무' 방송 화면 캡처

배우 최수린이 '문무'에서 신라를 위협하는 백제와 고구려에 맞서 나라를 지키기 위한 결정을 내렸다. 대야성을 빼앗긴 가운데 김강우를 고구려에 사신으로 보내기로 했다.지난 21일과 22일 방송된 KBS 드라마 '문무' 3, 4회에서는 선덕여왕(최수린 분)이 백제와 고구려의 공격에 대응하고, 김춘추(김강우 분)를 평양성에 사신으로 보내는 모습이 그려졌다.선덕여왕은 백제와 고구려의 위협이 커지자 당성을 반드시 지켜야 한다고 강조했다. 그러나 장수들은 출전을 꺼렸고, 선덕여왕은 이들의 태도에 한숨을 내쉬었다. 비담(이지훈 분)이 김유신(박성웅 분)을 보내 두 나라의 대군을 상대하게 하자고 제안했지만, 선덕여왕은 김유신까지 잃을 수 있다는 걱정에 쉽게 결정하지 못했다.이후 신라는 대야성마저 빼앗겼다. 선덕여왕은 백제군의 추가 진격을 막는 데 기여한 비담을 새로운 병부령으로 임명했다. 이어 대야성을 잃은 책임을 김춘추에게 물으려 했지만, 김춘추는 직접 평양성에 사신으로 가겠다고 나섰다. 연개소문(장혁 분)과 화친을 맺고 백제를 공격할 군사를 얻어오겠다는 계획이었다.선덕여왕은 김춘추의 사위가 신라와 왕실에 끼친 피해를 언급하며 그를 질책했다. 이에 김춘추는 딸 고타소(강지우 분)와 어린 손주들이 목숨을 잃은 일을 꺼냈다. 선덕여왕은 분노를 나타내다가도 가족을 잃은 김춘추의 호소에 잠시 흔들리는 모습을 보였다.이어 선덕여왕은 적국인 고구려가 신라와 화친을 맺고 군사까지 지원하겠느냐고 물었다. 그러나 김춘추는 목숨을 걸고라도 신라가 위기에서 벗어날 방법을 찾겠다는 뜻을 굽히지 않았다. 결국 선덕여왕은 비담의 의견을 받아들여 김춘추를 평양성 사신으로 임명했다. 그러면서 임무를 반드시 완수해 대야성을 잃은 책임을 만회하라고 명령했다.최수린은 선덕여왕이 나라의 위기 속에서 여러 선택을 고민하는 모습을 연기했다. 출전을 꺼리는 장수들 앞에서는 답답함을 나타냈고, 김춘추와 대면하는 장면에서는 분노와 걱정이 뒤섞인 감정을 표현했다. 특히 김춘추의 가족이 목숨을 잃었다는 이야기를 들은 뒤에는 표정과 말투에 변화를 주며 선덕여왕의 심정을 드러냈다.'문무'는 매주 토, 일 오후 9시 20분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr