현재 방송 중인 채널A 예능 '티처스3 : 재수전쟁'에서 전 회차 0%대 시청률로 부진을 겪고 있는 방송인 전현무와 유튜버 미미미누가 새로운 서바이벌 프로그램의 MC로 다시 뭉친다.
국내 최초 에너지 창업 서바이벌 프로그램 SBS '스파크업(Spark-Up): 모두의 에너지'(이하 '스파크업')가 오는 12월 5일 첫 방송을 확정했다.
'스파크업'은 기후에너지환경부가 주최하는 에너지 창업 경연대회를 방송 프로그램으로 제작한 예능이다. 세상을 바꿀 탄소중립 및 재생에너지 등 친환경 기술과 성장 가능성을 지닌 참가팀들이 냉정한 검증과 치열한 경연을 거쳐 기술과 비즈니스의 가치를 증명하는 과정을 담는다.
다소 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있는 에너지 분야를 시청자들이 직관적으로 이해할 수 있도록 기술이 가진 미래 성장성과 시장 가치를 피칭 서바이벌 형식으로 풀어내 대중적 흥미와 유익함을 동시에 전할 예정이다.
프로그램을 이끌 메인 MC로는 서바이벌 진행의 대표 주자 전현무가 낙점됐으며, 서브 MC로 미미미누가 합류한다. 두 사람은 지난달 15일 첫 방송된 '티처스3 : 재수전쟁'에서 호흡을 맞추고 있으나, 첫 회 0.5%로 출발한 뒤 최고 0.7%, 최근 회차(19일 방송) 0.5%를 기록하며 6회 연속 0%대 시청률 굴욕을 맛보고 있다.
입시 예능에서 고전 중인 두 사람이 에너지 창업 서바이벌이라는 새로운 무대에서는 자존심을 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다.
참가팀들의 기술력과 사업성, 시장성을 입체적으로 검증할 심사위원단 라인업도 눈길을 끈다. 물리학자 김상욱 교수를 비롯해 국내 주요 에너지 기업 및 최정상 벤처캐피탈(VC) 임원 등 분야별 최고 전문가들이 심사위원으로 나서 날카로운 심사와 멘토링을 통해 창업팀들의 아이디어가 실제 비즈니스로 결실을 맺도록 지원한다.
'스파크업'은 24개 팀이 참여하는 '1:1 데스매치 5분 피칭' 대결을 시작으로 총 4회에 걸쳐 3단계 서바이벌 라운드를 진행해 최종 우승팀을 가린다.
제작진은 "'스파크업'은 단순한 서바이벌을 넘어 대한민국의 미래를 이끌 에너지 스타트업의 성장 발판이 될 프로그램"이라며 "전문적 기술 검증부터 상용화 가능성, 대중적 재미까지 두루 갖춘 새로운 포맷의 창업 프로그램에 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 전했다.
'스파크업: 모두의 에너지'는 오는 12월 5일 첫 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
국내 최초 에너지 창업 서바이벌 프로그램 SBS '스파크업(Spark-Up): 모두의 에너지'(이하 '스파크업')가 오는 12월 5일 첫 방송을 확정했다.
'스파크업'은 기후에너지환경부가 주최하는 에너지 창업 경연대회를 방송 프로그램으로 제작한 예능이다. 세상을 바꿀 탄소중립 및 재생에너지 등 친환경 기술과 성장 가능성을 지닌 참가팀들이 냉정한 검증과 치열한 경연을 거쳐 기술과 비즈니스의 가치를 증명하는 과정을 담는다.
다소 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있는 에너지 분야를 시청자들이 직관적으로 이해할 수 있도록 기술이 가진 미래 성장성과 시장 가치를 피칭 서바이벌 형식으로 풀어내 대중적 흥미와 유익함을 동시에 전할 예정이다.
프로그램을 이끌 메인 MC로는 서바이벌 진행의 대표 주자 전현무가 낙점됐으며, 서브 MC로 미미미누가 합류한다. 두 사람은 지난달 15일 첫 방송된 '티처스3 : 재수전쟁'에서 호흡을 맞추고 있으나, 첫 회 0.5%로 출발한 뒤 최고 0.7%, 최근 회차(19일 방송) 0.5%를 기록하며 6회 연속 0%대 시청률 굴욕을 맛보고 있다.
입시 예능에서 고전 중인 두 사람이 에너지 창업 서바이벌이라는 새로운 무대에서는 자존심을 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다.
참가팀들의 기술력과 사업성, 시장성을 입체적으로 검증할 심사위원단 라인업도 눈길을 끈다. 물리학자 김상욱 교수를 비롯해 국내 주요 에너지 기업 및 최정상 벤처캐피탈(VC) 임원 등 분야별 최고 전문가들이 심사위원으로 나서 날카로운 심사와 멘토링을 통해 창업팀들의 아이디어가 실제 비즈니스로 결실을 맺도록 지원한다.
'스파크업'은 24개 팀이 참여하는 '1:1 데스매치 5분 피칭' 대결을 시작으로 총 4회에 걸쳐 3단계 서바이벌 라운드를 진행해 최종 우승팀을 가린다.
제작진은 "'스파크업'은 단순한 서바이벌을 넘어 대한민국의 미래를 이끌 에너지 스타트업의 성장 발판이 될 프로그램"이라며 "전문적 기술 검증부터 상용화 가능성, 대중적 재미까지 두루 갖춘 새로운 포맷의 창업 프로그램에 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 전했다.
'스파크업: 모두의 에너지'는 오는 12월 5일 첫 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT