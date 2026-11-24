전현무, 미미미누가 '스파크업'에 출연한다./사진제공=SBS

현재 방송 중인 채널A 예능 '티처스3 : 재수전쟁'에서 전 회차 0%대 시청률로 부진을 겪고 있는 방송인 전현무와 유튜버 미미미누가 새로운 서바이벌 프로그램의 MC로 다시 뭉친다.국내 최초 에너지 창업 서바이벌 프로그램 SBS '스파크업(Spark-Up): 모두의 에너지'(이하 '스파크업')가 오는 12월 5일 첫 방송을 확정했다.'스파크업'은 기후에너지환경부가 주최하는 에너지 창업 경연대회를 방송 프로그램으로 제작한 예능이다. 세상을 바꿀 탄소중립 및 재생에너지 등 친환경 기술과 성장 가능성을 지닌 참가팀들이 냉정한 검증과 치열한 경연을 거쳐 기술과 비즈니스의 가치를 증명하는 과정을 담는다.다소 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있는 에너지 분야를 시청자들이 직관적으로 이해할 수 있도록 기술이 가진 미래 성장성과 시장 가치를 피칭 서바이벌 형식으로 풀어내 대중적 흥미와 유익함을 동시에 전할 예정이다.프로그램을 이끌 메인 MC로는 서바이벌 진행의 대표 주자 전현무가 낙점됐으며, 서브 MC로 미미미누가 합류한다. 두 사람은 지난달 15일 첫 방송된 '티처스3 : 재수전쟁'에서 호흡을 맞추고 있으나, 첫 회 0.5%로 출발한 뒤 최고 0.7%, 최근 회차(19일 방송) 0.5%를 기록하며 6회 연속 0%대 시청률 굴욕을 맛보고 있다.입시 예능에서 고전 중인 두 사람이 에너지 창업 서바이벌이라는 새로운 무대에서는 자존심을 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다.참가팀들의 기술력과 사업성, 시장성을 입체적으로 검증할 심사위원단 라인업도 눈길을 끈다. 물리학자 김상욱 교수를 비롯해 국내 주요 에너지 기업 및 최정상 벤처캐피탈(VC) 임원 등 분야별 최고 전문가들이 심사위원으로 나서 날카로운 심사와 멘토링을 통해 창업팀들의 아이디어가 실제 비즈니스로 결실을 맺도록 지원한다.'스파크업'은 24개 팀이 참여하는 '1:1 데스매치 5분 피칭' 대결을 시작으로 총 4회에 걸쳐 3단계 서바이벌 라운드를 진행해 최종 우승팀을 가린다.제작진은 "'스파크업'은 단순한 서바이벌을 넘어 대한민국의 미래를 이끌 에너지 스타트업의 성장 발판이 될 프로그램"이라며 "전문적 기술 검증부터 상용화 가능성, 대중적 재미까지 두루 갖춘 새로운 포맷의 창업 프로그램에 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 전했다.'스파크업: 모두의 에너지'는 오는 12월 5일 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr