서현진이 '라이어'에서 강지선을 연기한다. / 사진제공=MBC '라이어'

서현진이 '라이어'에서 강지선을 연기한다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 서현진이 '라이어'에서 자신을 향한 의심에 맞서면서도 같은 아픔을 겪은 피해자들에게 위로를 건넸다. 진실을 밝히려는 과정에서 흔들리기도 하지만, 포기하지 않고 유연석의 실체를 추적하고 있다.서현진은 MBC 금토드라마 '라이어'에서 강지선 역을 맡았다. 강지선은 자신의 기억을 둘러싼 의심과 비난 속에서도 진실을 밝히기 위해 나서는 인물이다.극 중 강지선은 자신을 예민하게 바라보는 주변 사람들에게 "이 세상에 완벽한 남 일은 없어", "내가 문제라는 식으로 말하지 마"라고 맞섰다. 서현진은 단호한 말투와 표정으로 자신의 주장을 굽히지 않는 강지선의 모습을 표현했다.반면 자신과 비슷한 피해를 겪은 사람들에게는 다른 태도를 보였다. 강지선은 "당신 잘못이 아니에요"라고 말하며 상대를 위로했다. 자신 역시 같은 아픔을 겪었던 만큼 이 대사에는 스스로를 향한 위로의 의미도 담겼다. 서현진은 표정과 목소리의 변화를 통해 강지선이 느끼는 감정을 표현했다.강지선은 주변의 의심과 비난으로 어려움을 겪으면서도 진실을 밝히려는 뜻을 굽히지 않았다. 자신이 처한 상황에서 벗어날 방법을 찾으며 민준호(유연석 분)의 실체에 접근하고 있다. 서현진은 강지선이 불안해하는 순간부터 다시 마음을 다잡고 행동에 나서는 과정까지 연기했다.특히 강지선은 자신의 억울함을 밝히는 데 그치지 않고 비슷한 일을 겪은 피해자들의 입장도 헤아렸다. 서현진은 주변 사람들에게 맞설 때와 피해자들을 위로할 때 서로 다른 말투와 표정을 사용하며 인물의 감정 변화를 보여줬다.'라이어'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr