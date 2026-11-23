배우 구교환이 전작 '부활남: 더 레드'의 흥행 부진을 딛고 신작 '폭설'로 반등에 나섰다. / 사진=텐아시아 DB

배우 구교환이 전작 '부활남: 더 레드'의 흥행 부진을 딛고 신작 '폭설'로 반등에 나섰다. / 사진제공=㈜쇼박스

배우 구교환이 전작 '부활남: 더 레드'의 흥행 부진을 딛고 신작 '폭설'로 반등에 나섰다. 약 200억원의 제작비가 투입된 '부활남: 더 레드'가 33만 관객에 그친 반면, 김윤석과 호흡을 맞춘 '폭설'은 개봉 5일 만에 42만 관객을 돌파하며 박스오피스 정상을 지키고 있다.23일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화 '폭설'은 지난 20일부터 22일까지 31만890명의 관객을 동원하며 주말 박스오피스 1위에 올랐다. 누적 관객 수는 42만3196명이다.지난 18일 개봉한 '폭설'은 첫날부터 박스오피스 정상에 오른 뒤 5일 연속 1위 자리를 지켰다. 특히 6주 연속 주말 박스오피스 정상을 차지했던 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'을 2위로 밀어냈다.'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 부임한 후임 현택(구교환 분)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다. 영화 '소리도 없이'를 연출한 홍의정 감독과 박선우 감독이 공동 연출을 맡았다.구교환에게는 이번 작품의 성적이 더욱 의미 있다. 지난 9월 개봉한 주연작 '부활남: 더 레드'가 기대에 못 미치는 흥행 성적을 거뒀기 때문이다. 약 200억원의 제작비가 투입된 이 작품은 손익분기점이 약 400만명으로 알려졌지만, 지난 5일 기준 누적 관객 수는 33만4861명에 그쳤다.반면 '폭설'은 개봉 첫 주말 만에 '부활남: 더 레드'의 관객 수를 넘어섰다. 구교환은 올해 595만 관객을 동원한 '군체'로 흥행을 경험했지만, 이후 '부활남: 더 레드'의 부진으로 아쉬움을 남겼다. 이번에는 김윤석과 함께 극을 이끌며 다시 관객들의 선택을 받고 있다.관객 반응도 대체로 긍정적이다. CGV 실관람객 평가인 골든에그지수는 89%를 기록했다. 김윤석과 구교환의 연기 호흡, 눈 덮인 기차역을 배경으로 한 영상미 등이 호평을 받는 반면, 이야기 전개를 두고는 호불호가 갈리는 분위기다.다만 흥행을 낙관하기에는 이르다. 오는 25일 디즈니 애니메이션 '헥스: 마녀왕국'과 박훈정 감독의 '슬픈 열대'가 개봉을 앞두고 있다. 23일 오전 9시 기준 '폭설'의 예매율은 8.4%로 4위에 머물렀다. 개봉 첫 주말 박스오피스 1위를 차지한 '폭설'이 신작들의 공세 속에서도 흥행세를 이어갈 수 있을지 주목된다.구교환은 최근 결혼 소식으로도 화제를 모았다. 지난달 오랜 연인인 이옥섭 감독과 2022년 혼인신고를 마친 사실이 뒤늦게 알려진 것. 두 사람은 2013년부터 교제를 이어왔으며, 약 9년간의 열애 끝에 법적 부부가 됐다. 별도의 결혼식은 올리지 않았다.구교환은 지난 18일 '폭설' 개봉 기념 인터뷰에서 결혼 사실을 뒤늦게 알린 이유에 대해 "사실 내겐 자연스러운 개인사였다. 이렇게 결혼이 많은 관심을 받을지 몰랐다"고 밝혔다. 이어 오랜 기간 이옥섭 감독과 영화 작업을 함께해 온 만큼 주변에서도 결혼 여부보다 두 사람의 작품 활동에 더 관심을 가졌다고 설명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr