도경완이 미국에서 진행된 자동차 시승 행사에 참석한 근황을 공개했다. / 사진=도경완 유튜브 채널 캡처

도경완이 미국에서 진행된 자동차 시승 행사에 참석한 근황을 공개했다. / 사진=도경완 유튜브 채널 캡처

도경완이 미국에서 진행된 자동차 시승 행사에 참석한 근황을 공개했다. / 사진=도경완 유튜브 채널 캡처

도경완이 미국에서 진행된 자동차 시승 행사에 참석한 근황을 공개했다. 최근 '가난 코스프레' 논란에 휘말렸던 그는 평소 2억 원에 달하는 고급 수입 차량을 운행하고 있다고 밝혔다.최근 유튜브 채널 '도장TV'에는 '미국 유타에서 자동차 타유'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 도경완은 "지난번에 A사 신차 발표회 초청을 받아 뉴욕에 갔었는데 이번에는 유타로 시승 행사를 하러 간다"며 미국 방문 계기를 설명했다. 그는 라스베이거스를 경유한 뒤 차량으로 유타까지 이동했다.현지에 도착한 도경완은 "뉴욕에서 봤던 모델들을 2박 3일 동안 직접 몰아보고 뒤집어 보고 꺾어 보고 흔들어 보겠다"며 "제가 자동차 유튜버는 아니기 때문에 아빠로서 아이들이 얼마나 좋아할지 솔직하게 말씀드리겠다"고 이야기했다.도경완은 신차를 시승하며 평소 자신이 운행하는 차량과의 차이점을 짚었다. 그는 "패밀리카에서 중요하게 생각하는 게 편의성, 공간감"이라며 현재 A사의 RSQ8 모델을 타고 있다고 밝혔다. 이어 "제 차도 가벼운 차가 아닌데 스포츠 성에 굉장히 집중한 모델이라는 점을 깨닫게 된다"며 시승 차량에 대해서는 "이 차는 성악가로 비유하면 바리톤 느낌이다. 공격적인 느낌이 많지는 않다"고 평가했다.가속 페달을 밟았을 때의 승차감도 언급했다. 도경완은 "어느 정도 지그시 밟아줘야 앞으로 나가서 안에서 출렁거리는 느낌이 상대적으로 훨씬 덜하다"고 설명했다. 도경완이 평소 운행하는 차량은 출고가 약 1억 9000만 원대로, 옵션에 따라 2억 원을 넘어서는 고급 SUV 모델로 알려졌다. 앞서 아내 장윤정은 해당 차량을 남편에게 사줬으며 명의는 자신의 이름으로 돼 있다고 밝혔다.그런 가운데 도경완이 최근 휩싸였던 이른바 '가난 코스프레' 논란도 재조명되고 있다. 도경완은 지난달 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'에 출연해 주가 하락과 곗돈 지출 등으로 통장 잔액이 25만 4795원에 불과하다고 밝혔다. 관리비를 절약하기 위해 자녀들에게 변기 물을 모아서 내리도록 하는가 하면 한여름에도 거실 에어컨을 끄고 리모컨의 건전지까지 빼놓는다고 이야기했다.그러나 도경완과 장윤정 부부가 서울 용산구에 위치한 120억 원대 펜트하우스를 보유한 것으로 알려지면서 일각에서는 방송 내용이 작위적이라는 지적이 나왔다. 이후 국민신문고를 통해 도경완의 재정 상태를 전달하는 과정에서 방송의 객관성이 유지됐는지 확인해 달라는 취지의 민원까지 제기됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr