방송인 최동석이 미소를 짓고 있다. / 사진=최동석 SNS

사진=최동석 SNS

전처 박지윤과 다시 갈등을 빚고 있는 방송인 최동석이 의미심장한 심경을 표출했다.최동석은 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최동석이 철학자 프리드리히 니체의 초기 논문을 묶은 책 '반시대적 고찰' 속 일부를 필사한 모습. 내용에는 '인생은 속도가 아닌 방향이다', '중간에 쉬어가도 상관없다. 포기하지만 않으면 된다', '당신은 끝내 반드시 해낼 사람이다' 등의 문구가 적혀 있다.최동석은 지난 16일 상간자 위자료 소송 항소심 판결에서 일부 승소하면서 현재 박지윤과 갈등이 재발했다. 박지윤은 판결 하루 뒤 SNS를 통해 억울함을 호소했다. 상간자로 지목된 A씨가 사실혼 관계의 동성 배우자가 있는 성적 소수자이며, 자신과 부정행위를 저지를 관계가 아니라는 취지였다. 또 최동석이 해당 사실을 알고도 이를 악용해 소송을 제기했다고 주장했다.그러나 최동석은 박지윤의 해명이 판결에서 인정된 핵심 사실을 빠뜨렸다고 반박했다. 그는 "재판부는 명확히 미국 여행에서의 부정행위가 혼인 관계 파탄의 한 원인이 되었다고 판단했다"고 밝혔다.또 박지윤이 배우자에게 알리지 않고 남성 지인과 여행했으며, 같은 호텔방에 머무르거나 잠옷 차림으로 영화를 함께 감상한 사실 등을 재판부가 인정했다고 설명했다.그러면서 "박지윤 씨의 입장문은 3년이라는 시간 동안 법원이 심리하여 인정한 사실들을 전부 외면하고 철저히 본인의 시각에서 작성된 지극히 주관적이고 왜곡된 일방적인 주장"이라고 비판했다.재산분할과 양육 문제에 대해서도 입장이 엇갈렸다. 박지윤은 앞서 이혼 소송 1심에서 최동석에게 15억원 이상을 지급하라는 판결이 나왔으며, 자녀들의 교육을 위해 항소할 수밖에 없었다고 밝혔다. 또 최동석이 딸에게 재산분할금 중 6000만원을 주겠다며 자신의 항소 포기를 설득하도록 종용했다고 주장했다.이에 최동석은 "딸과 나누었던 대화를 마치 제가 아이를 회유하여 어머니의 항소 포기를 종용하게 한 것처럼 묘사한 부분은 진정한 사실관계와 실제 대화의 맥락을 제대로 반영하지 않은 일방적인 주장"이라며 이의를 제기했다.한편 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 2009년 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 2023년 10월 파경 소식을 전한 뒤 이혼 소송을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr