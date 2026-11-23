배우 배현성이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배현성이 '대리수능'에 출연한다. / 사진제공=어썸이엔티

배우 배현성이 올해 첫 영화 주연에 이어 범죄 스릴러까지 도전하며 연기 변신을 이어간다.23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'에서 배현성은 모범생 남재엽 역을 맡았다. '대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 돌이킬 수 없는 범죄로 이어지는 이야기를 그린 작품이다.배현성이 연기하는 남재엽은 반듯한 겉모습과 달리 원하는 것을 얻기 위해 위험한 거래를 제안하는 인물이다. 부드러운 미소와 단호한 말투를 오가며 상대를 압박하는 한편 자신감 뒤에 감춰진 조급함과 초조함까지 표현할 예정이다.특히 남재엽의 선택이 주변 인물들에게 영향을 미치면서 극의 긴장감을 높일 예정이다. 배현성은 입시 경쟁 속에서 자신의 욕망을 좇는 인물의 복잡한 내면을 그려내며 이전과 다른 모습을 선보인다.앞서 배현성은 지난 10월 개봉한 영화 '실낙원'에서 류선우 역을 맡아 첫 영화 주연에 도전했다. 무심한 말투와 속내를 알 수 없는 표정으로 인물의 서늘한 분위기를 표현하며 미스터리한 전개에 힘을 보탰다.'실낙원'을 연출한 연상호 감독과는 넷플릭스 '지옥' 시즌2에 이어 다시 호흡을 맞췄다. 연 감독은 앞서 배현성의 몰입력과 동료 배우들과의 호흡을 높이 평가한 바 있다.이처럼 배현성은 올해 영화와 시리즈를 오가며 서로 다른 성격의 인물들을 연기했다. '실낙원'에 이어 '대리수능'에서도 이야기의 중심에 서는 만큼, 새로운 장르에서 보여줄 활약에 관심이 쏠린다.한편 '대리수능'은 이날 오후 6시 티빙에서 단독 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr