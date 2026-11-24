김동완이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김동완이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 신화 김동완이 잇따른 SNS 발언으로 논란에 휩싸인 이후, 활동 중단을 선언했다.지난 21일 김동완은 자신의 스레드 계정을 통해 "12월 1일부터 유튜브를 제외한 모든 SNS 활동을 끝내려고 한다"며 "그동안 즐거웠고, 고마웠어. 안녕"이라는 글을 남겼다.이어 "가짜 계정을 막기 위해 계정은 남겨두겠다. 인스타는 소식 전하는 용도로 계속 열어둘 거다. 연말에 술에, 사람에 무너지지 말고 잘 버텨라. 애쓰는 모습으로 살아가다 무너지면 또 오겠다"고 덧붙였다. 다만 SNS 활동을 중단하는 구체적인 이유는 밝히지 않았다.김동완은 그동안 SNS를 통해 사회적 문제와 연예계 논란에 대한 자기 생각을 밝히며 여러 차례 구설에 올랐다.과거 성매매 합법화를 주장하는 글을 게재했으며, 성매매 전력으로 활동을 중단했던 엠씨더맥스 이수를 옹호하는 취지의 발언으로 비판받기도 했다. 지난 3월에는 인터넷 방송 중 여성 BJ를 폭행한 혐의로 고소당한 MC딩동을 응원하는 글을 올렸다가 논란이 일자 해당 게시물을 삭제하고 사과했다.최근에는 유튜버 박위를 두둔하는 발언으로 다시 한번 논란에 휩싸였다. 앞서 박위는 KTX에서 하차하던 중 휠체어 낙상사고를 당한 뒤 자신을 도왔던 사회복무요원의 대응을 지적하는 영상을 공개해 비판받았다. 이에 김동완은 "그(박위)도 장애가 처음이다. 장애를 가진 사람 입장에서 모든 걸 생각할 수밖에 없었을 것"이라며 박위의 입장을 이해해야 한다는 취지의 글을 올렸다.누리꾼의 비판이 이어지자 김동완은 "영상 공개 방식은 비판받을 수 있다. 다만 그 비판이 확인되지 않은 과거까지 끌어와 한 사람을 통째로 매도하는 쪽으로 번지는 모습이 최근 자주 보여 우려스러웠다"고 해명했다. 이어 "잘못을 비판하는 것과 한 사람을 집단으로 욕보이는 것은 다르다. 누구도 그 대상이 되어선 안 된다는 것이 제 취지였다"고 설명했다.김동완은 오는 12월 1일부터 유튜브를 제외한 SNS 활동을 중단하겠다고 밝혔지만, 인스타그램 계정은 소식을 전달하는 용도로 유지할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr