이유리가 '스피드퀸' 출연 이유를 밝혔다. / 사진제공=TV조선 '스피드퀸'

배우 이유리가 쇼트트랙 국가대표에 재도전하는 선수들을 돕기 위해 '스피드퀸'에 합류했다. 그는 선수들에게 이번 도전이 마지막 기회가 될 수 있다는 이야기를 듣고 출연을 결심했다고 밝혔다.오는 25일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '스피드퀸'은 쇼트트랙 선수들의 국가대표 재도전 과정을 담은 스포츠 리얼리티 프로그램이다. 전이경 감독과 빅토르 안(한국명 안현수)·김아랑 코치가 선수들을 지도하며, 이유리는 팀 매니저로 나서 선수들의 컨디션과 심리적인 부분을 살핀다.이유리는 첫 방송을 앞두고 진행된 인터뷰에서 "이번 도전이 선수들에게 마지막 기회가 될 수도 있다는 이야기를 듣고 마음이 움직였다. 그 간절함 곁에서 함께하고 싶었다"고 출연 이유를 설명했다. 이어 제작진 모두 선수들을 우선으로 생각하는 모습을 보면서 프로그램에 더욱 마음을 쓰게 됐다고 밝혔다.이유리는 이번 프로그램을 통해 처음으로 쇼트트랙 경기를 현장에서 관람했다. 그는 "예전에는 올림픽 때마다 TV 앞에서 응원하는 시청자였다"며 "쇼트트랙 경기를 현장에서 본 건 이번이 처음인데, 화면으로 볼 때와는 완전히 달랐다"고 설명했다. 특히 작은 접촉이나 실수로 경기 결과가 뒤바뀌는 상황을 지켜보며 쇼트트랙의 긴장감을 실감했다고 말했다.선수들을 가까이에서 지켜보면서 느낀 점도 털어놨다. 이유리는 어린 시절부터 오랜 기간 훈련을 이어온 선수들과 그들을 뒷바라지한 부모님들의 이야기를 전했다. 그는 "국가대표가 되든 되지 않든, 이 선수들뿐만 아니라 지금 쇼트트랙을 하고 있는 모든 친구들은 충분히 응원받고 칭찬받아야 마땅하다고 생각한다"고 말했다.함께 출연하는 빅토르 안 코치와의 과거 인연도 공개했다. 이유리는 "10년 전쯤 코치님의 영상이 담긴 다큐멘터리에서 내레이션을 맡았다"며 "영상으로만 뵙던 분을 현장에서 직접 만나니 정말 신기하고 반가웠다"고 털어놨다.전이경 감독과 김아랑 코치에 대해서도 이야기했다. 이유리는 전이경 감독의 합류 소식을 듣고 기대가 컸다며 현장에서도 많은 의지가 됐다고 밝혔다. 김아랑 코치에 대해서는 선수들을 위해 분석 영상을 직접 편집하는 등 지도에 큰 노력을 기울였다고 설명했다. 빅토르 안 코치 역시 선수들이 좋은 결과를 얻기를 바라는 마음으로 지도에 임했다고 덧붙였다.이유리는 선수들에게 힘을 보태기 위해 적극적으로 응원했다고 밝혔다. 그는 "선수들이 경기할 때 저는 한 명, 한 명 이름을 부르며 응원한다"며 "3000m 같은 장거리를 뛰다 지쳐서 정말 포기하고 싶을 때, 다 같이 외치는 응원 소리가 힘이 된다고 하더라"고 말했다. 이어 "저도 여기가 마지막이라는 마음으로 물불 가리지 않고 응원했다"고 덧붙였다.'스피드퀸'은 오는 25일 밤 10시 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr