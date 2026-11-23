박진영, 김유정이 송지효의 사진을 보고 엄마라고 불렀다./사진제공=tvN

박진영, 김유정이 송지효의 사진을 보고 엄마라고 불렀다./사진제공=tvN

김유정과 박진영이 운명적 인연을 확인했다.지난 22일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 14회에서는 종로 전당포와 '신태진'의 비밀이 밝혀지며 이가경(김유정 분), 김태웅/사토 히데오(박진영 분), 이애영(송지효 분) 사이로 이어진 연결고리가 수면 위로 떠올랐다. 14회 시청률은 수도권 가구 기준 평균 12.4% 최고 13.7%, 전국 가구 기준 평균 11.7% 최고 13.0%로 자체 최고 기록을 경신했다.이가경이 사토 신이치(진선규 분)를 공격하기 위해 떠올린 방법은 그와 후쿠다(김중희 분), 김승억(이기영 분) 사이의 어긋난 관계를 이용하는 것이었다. 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분), 구국단 단원 '홍석원'이라는 정체를 밝힌 스즈키(김도현 분)가 모인 자리에서 이가경은 "사토, 후쿠다, 김승억까지 이 세 사람의 개싸움이 일어날 것 같다"며 자신이 구상한 작전을 공유했다.후쿠다가 사토 신이치를 배신할 조짐을 보이는 가운데 김승억은 뒷거래로 성사된 정략결혼에 파혼을 요구하고 있었다. 여기에는 교당리 토막촌의 존폐가 달려 있었다. 김태웅은 이가경이 일러준 대로 김명남(박정연 분)을 찾아가 그의 아버지 김승억에게 해당 부지를 매입할 돈을 빌려달라고 부탁했다. 오갈 데 없는 토막촌 사람들을 지키기 위한 선택이었다. 무엇보다 정략결혼에 금전 거래가 끼어 있다며, 그 내용이 담긴 혼인계약서를 찾아내 혼담을 없던 일로 만들겠다고 약속했다.이가경은 후쿠다에게 '혼인계약서' 때문에 사토 신이치와 김승억이 크게 다퉜다고 전했다. 후쿠다는 그 말에 조일방직과 뒷돈이 오간 정황을 눈치챘고, 이가경에게 사토 신이치의 캐비닛에서 이를 훔쳐 오라고 명령했다. 그날 밤 후쿠다의 도움으로 야간 경비가 자리를 비운 틈을 타 이가경은 정무총감 집무실에 몰래 들어가 혼인계약서를 빼냈다. 나아가 후쿠다의 제복 소매에서 미리 떼어낸 단추를 캐비닛 바닥에 떨어뜨려 사토 신이치가 후쿠다를 의심하게 만들었다. 이가경의 계략대로 사토 신이치와 후쿠다의 관계는 걷잡을 수 없이 틀어지기 시작했다.김태웅은 김승억에게 50만 원과 파혼을 담보로 교당리 땅을 사들였다. 강제로 내쫓길 위기에서 구해준 김태웅을 향한 토막촌 사람들의 불신은 여전했다. 술렁이는 주민들 앞에 김태웅은 자신이 가난한 조선인 출신으로 일본인 양자가 되길 택했다는 사실을 솔직하게 털어놓았다. "이곳을 여러분께 돌려드리려고 한 건 선의를 베풀어서가 아니라 조금이나마 사죄하고 싶었다"는 진심 어린 고백에 토막촌 사람들은 마음을 열었다.방송 말미, 이가경은 이박춘(정상훈 분)을 통해 '종로 전당포'의 실체를 알게 됐다. 종로 전당포는 구국단 아지트가 자리한 한성 한의원을 가리키는 암호였다. 이가경은 김태웅에게 받은 전당표를 들고 한성 한의원으로 향했고, 곽운학(최덕문 분)은 "신태진은 사람 이름이 아니라 비밀 서랍 위치를 적은 암호"라며 서랍 속에서 의문의 봉투를 꺼내줬다.이가경이 김태웅에게 건넨 봉투 안에는 13년 동안 보관돼 있던 두 장의 사진이 들어 있었다. 한 장은 유소란, 금석중(감우성 분), 금서희(박유하 분)의 가족사진이었고, 다른 한 장은 이애영과 어린 이가경(한시아 분)의 가족사진이었다. 그토록 그리워하던 이애영의 얼굴을 본 이가경은 "엄마"라고, 김태웅은 "어머니"라고 동시에 부르며 충격과 혼란에 휩싸였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr