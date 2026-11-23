남유정이 '솔로라서2'에 합류한다./사진=소속사 제공

가수 겸 배우 남유정(브브걸 출신 유정)이 새 예능 프로그램에 합류해 싱글 라이프를 공개한다.SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2' 측은 23일 남유정의 합류 소식을 전했다. '솔로라서'는 솔로라서 외롭지만 행복한 솔로들의 진솔한 일상을 담아내는 관찰 리얼리티 예능이다. 2024년 10월 8부작으로 첫선을 보인 뒤 2025년 3월 정규 편성돼 시즌1을 마무리했다.오는 12월 7일 오후 8시 40분 첫 방송되는 시즌2에서는 방송인 신동엽과 배우 조윤희가 MC로 호흡을 맞춘다. 여기에 배우 김지수, 클라라, 유이, 이시아가 출연을 확정한 가운데 남유정이 합류하며 라인업을 완성했다.남유정은 약 5개월 전 이사한 새로운 보금자리와 소소한 일상을 '솔로라서2'를 통해 처음으로 공개한다. 최근 요리라는 새로운 취미에 빠진 반전 매력도 선보일 예정이다.제작진은 "'솔로라서2'를 통해 남유정의 긍정 에너지 가득한 일상부터 솔로들의 소소한 행복과 현실 고민까지 진솔하게 담아낼 것"이라고 전했다.남유정은 2023년 배우 이규한과 공개 열애를 시작했으나 약 1년 만인 2024년 결별했다. 이규한이 최근 가수 겸 화가 솔비와 오는 2027년 4월 결혼을 발표한 가운데, 남유정 역시 '솔로라서2' 합류를 알리며 각자의 행보를 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr