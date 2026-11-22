채령과 이채연이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 있지(ITZY) 채령과 가수 이채연 자매의 어머니가 희귀암 투병 중인 사실이 공개됐다. / 사진제공=MBC

그룹 있지(ITZY) 채령과 가수 이채연 자매의 어머니가 희귀암 투병 중인 사실이 공개됐다. 월드 투어로 어머니의 곁을 지키지 못했던 채령과 병원에서 출퇴근하며 간병에 나선 이채연의 사연이 먹먹함을 안겼다.지난 21일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 425회에서는 데뷔 7년 만에 첫 솔로 활동에 나선 채령의 일상이 최초로 공개됐다.평소 나긋나긋한 말투와 우아한 분위기로 사랑받아온 채령은 여유로운 이미지와 달리 시간을 허투루 쓰지 않는 모습을 보였다. 그는 기상 직후 달걀을 삶는 동시에 양치질과 욕실 청소를 하는 등 여러 가지 일을 한꺼번에 처리했다.채령은 고구마를 굽는 동안 밀대로 바닥을 닦았고, 야구 경기를 시청하면서 폼롤러와 스트레칭 봉으로 몸을 풀었다. 드라마를 보면서도 두피 괄사와 등 마사지기를 사용하는 등 자기관리를 멈추지 않았다. 기상 후 불과 두 시간 만에 청소와 식사는 물론 다음 날 입을 옷까지 준비해 놀라움을 자아냈다.촬영 현장에서도 채령의 철저한 시간 관리가 돋보였다. 예정된 시간보다 일찍 도착한 그는 카메라를 세팅하는 틈틈이 챌린지 영상과 셀카, 폴라로이드 촬영을 마쳤다. "한 명이라도 더 빨리 퇴근했으면 좋겠다"는 채령의 배려 덕분에 일부 스태프는 본 촬영이 끝나기 전 퇴근할 수 있었다.일정을 마친 채령은 친언니 이채연과 찜질방을 찾았다. 모처럼 여유로운 시간을 보내던 두 사람은 과거 같은 소속사에서 연습생 생활을 했던 시절을 떠올렸다. 채령은 이채연이 먼저 회사를 떠났을 당시 홀로 남았다는 미안함에 자신을 더욱 엄격하게 몰아붙였다고 털어놨다. 시간을 낭비해서는 안 된다는 강박 역시 이때부터 생겼다고 고백했다.방송에서는 최근 희귀암 진단받고 투병 중인 어머니의 근황도 공개됐다. 두 사람은 어머니와 영상통화를 나누며 애틋한 마음을 내비쳤다. 채령은 월드 투어 일정 탓에 어머니의 곁을 지키지 못한 것에 미안함을 표했다. 이채연은 병원에서 출퇴근하며 어머니를 보살폈다고 밝혔다. 가족과 함께 보내는 평범한 일상의 소중함을 되새기는 자매의 모습은 보는 이들의 눈시울을 붉혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr