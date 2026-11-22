'나솔사계'가 26일 방송된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'가 26일 방송된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계' 7기 영식이 '1순위' 백합을 향한 마음을 접고 다른 여성에게 눈을 돌렸다. 백합과 14기 광수의 다정한 모습을 목격한 데 이어 작약에게 데이트 신청까지 받으면서 러브라인에 변화가 생겼다.오는 26일 방송되는 SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '사계 데이트권'을 둘러싼 '사계 민박' 출연자들의 경쟁과 달라지는 러브라인이 공개된다.제작진이 공개한 예고편에서 남녀 출연자들은 '사계 데이트권'을 얻기 위해 '짝 피구'에 나선다. 14기 광수는 파트너인 몽골인 장미를 번쩍 안아 든 채 상대 진영으로 돌진하며 적극적인 모습을 보인다. 반면 12기 영철과 짝이 된 중국인 작약은 상대가 던진 공에 맞자 영철에게 "(공 안 피하고) 뭐 했어!"라고 타박해 웃음을 자아낸다.7기 영식은 일본인 백합과 한 팀이 돼 게임을 즐긴다. 백합과 함께하는 내내 행복한 미소를 지은 영식은 게임이 끝난 뒤 제작진과의 인터뷰에서 "진짜 연인, 여자친구 같았다"며 백합을 향한 호감도를 표한다.그러나 기쁨도 잠시, 영식은 인터뷰 장소 근처에서 14기 광수와 백합이 다정하게 산책하는 모습을 목격한다. 두 사람을 발견한 영식은 굳은 표정으로 이들을 바라본다. 결국 영식은 "저도 다른 분들을 좀 알아보려고"라며 백합만 바라보던 기존 태도에서 변화를 예고한다.이런 가운데 작약이 영식을 찾아와 먼저 데이트를 신청한다. 작약은 "내일 뭐 하시냐. 스케줄 괜찮으시냐"라고 묻는다. 예상치 못한 제안에 영식은 당황해 하면서도 "어우, 좋아요"라며 흔쾌히 수락한다. 이를 지켜보던 MC 정혜성은 "사랑에 빠졌다!"라고 외치며 환호한다.백합을 향한 마음을 표했던 영식이 광수와 백합의 산책을 목격한 뒤 작약의 데이트 신청을 받아들이면서 세 사람을 둘러싼 관계가 어떻게 달라질지 관심이 모인다.'나솔사계'는 오는 26일 오후 10시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr