최미나수가 MAMA 레드카펫 진행을 맡았다. / 사진=유튜브 채널 'Mnet K-POP' 영상 캡처

최미나수가 쌀쌀한 날씨에 얇은 홀터넥 드레스 차림으로 야외 레드카펫 진행을 이어가는 모습이 포착돼 네티즌들의 걱정을 샀다.최미나수는 지난 20일 일본 오사카 교세라돔 인근에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫 MC를 맡아 이대휘와 함께 아티스트들을 맞았다.최미나수는 양쪽 어깨와 등 부분이 드러나는 화이트 홀터넥 드레스를 착용했다. 그런데 레드카펫은 야외에서 약 90분이라는 꽤 긴 시간 진행됐다. 당시 오사카의 기온은 10도 안팎이었고 강한 바람까지 불었다. 일본 기상청 자료를 인용한 보도에 따르면 이날 평균 기온은 10.3도, 최저 기온은 8.7도였다.방송 화면에는 최미나수가 추위에 덜덜 몸을 떨면서도 진행을 이어가는 모습이 그대로 담겼다. 손에 든 마이크와 진행 카드가 흔들릴 정도로 몸을 떨었고, 바람이 불 때마다 몸을 움츠리기도 했다. 인터뷰에 나선 김연경이 최미나수를 향해 "괜찮냐"고 묻는 장면도 포착됐다.온라인에서는 최미나수의 추위을 걱정하는 반응이 이어졌다. 네티즌들은 "최미나수 옷 좀 입혀주지", "보는 내가 다 춥다", "마마 레드카펫 최미나수 너무 추워 보인다", "손에 핫팩이라도 쥐어줘라. 신경 쓰여서 인터뷰에 집중이 안 된다", "퍼 같은 거라도 걸치지", "손을 너무 떠는데 괜찮은 거냐. 뭐라도 입어야 할 것 같다", "오늘 패딩도 추워 죽는 줄 알았는데 급하게 안에 로비에서라도 하지. 저 정도면 학대" 등의 반응을 보였다.추위 속에서도 맡은 임무를 끝까지 소화한 최미나수를 향한 응원도 이어졌다. 다만 레드카펫의 화려한 의상 못지않게 야외 기온과 행사 시간을 고려한 방한 대책이 필요했다는 반응도 잇따르고 있다.최미나수는 2021년 제65회 미스코리아 선발대회에서 '선'에 올랐으며, 2022년 미스 어스에서 한국인 최초로 우승했다. 이후 넷플릭스 '솔로지옥5' 등에 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr