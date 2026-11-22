에픽하이가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에픽하이가 YG엔터테인먼트 신사옥을 바라보며 빅뱅을 언급했다. / 사진=에픽하이 유튜브 캡처

그룹 에픽하이가 YG엔터테인먼트 신사옥을 바라보며 빅뱅을 언급했다. / 사진=에픽하이 유튜브 캡처

그룹 에픽하이가 YG엔터테인먼트 신사옥을 바라보며 빅뱅을 언급했다. 과거 YG엔터테인먼트에 몸담았던 이들은 신사옥 건립에 자신들의 공이 크다고 농담을 던지는가 하면, 당시 높은 수익성을 기록했다고 주장했다.지난 19일 에픽하이는 공식 유튜브 채널에 '남자 셋의 한강 피크닉'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 타블로, 투컷, 미쓰라가 한강 나들이에 나선 모습이 담겼다.세 사람은 가을 분위기에 맞춰 각자 차려입고 모였다. 서로의 옷차림을 두고 농담을 주고받던 멤버들은 돗자리에 둘러앉아 과거 일화를 떠올렸다. 타블로는 과거 한 파티에서 투컷이 현재의 아내에게 어색하게 인사를 건넸던 일을 언급했다. 이에 투컷은 당시 DJ를 맡았다가 40분 만에 쫓겨난 사연을 공개했다. 그는 파티 분위기와 어울리지 않는 묵직한 힙합을 첫 곡으로 선곡했다고 설명했다.타블로는 "그때 개코가 나한테 와서 귓속말로 '앞으로 쟤 데리고 오지 마'라고 했다"고 덧붙였다. 투컷 역시 "그날 40분 하다 쫓겨났다"며 당시 상황을 인정했다. 세 사람은 선유도공원 산책로를 거쳐 오리배 선착장 인근 식당으로 향했다. 야외 테이블에서 삼겹살을 먹던 중 강 건너편에 자리한 YG엔터테인먼트 신사옥을 발견하면서 대화의 주제가 바뀌었다.타블로는 건물을 가리키며 "우리 셋 덕분에 지은 것"이라고 농담했다. 이에 투컷은 "빅뱅이 뭘 했냐. 우리가 다 했지"라고 거들었다. 그러나 타블로는 곧바로 "솔직히 지용이도 인정할걸. 에픽하이가 한 게 아무것도 없는걸"이라며 자신의 말을 뒤집었다.멤버들은 과거 YG에서 거뒀던 수익에 대해서도 이야기했다. 타블로는 "우리가 YG에서 매출 3위였어"라고 말했다가 "매출 말고 순이익률"이라고 정정했다. 투컷 역시 "이익률 좋았지"라고 동의했다. 이들은 "왜냐하면 돈을 하도 안 써서. 아끼고 아껴서"라며 높은 수익성의 이유를 설명했다. 에픽하이는 과거 YG엔터테인먼트 소속으로 활동하며 빅뱅과 한솥밥을 먹은 인연이 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr