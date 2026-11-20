할리우드 배우 레오나르도 디카프리오가 외모 지적을 받았다. / 사진=레오나르도 디카프리오 SNS, 유튜브 채널 'Megyn Kelly' 영상 캡처

미국 방송인 메긴 켈리가 배우 레오나르도 디카프리오(52)의 외모를 공개적으로 비하했다.19일(현지시간) 미국 연예매체 페이지식스에 따르면 메긴 켈리는 지난 18일 시리우스XM 방송 '더 메긴 켈리 쇼'에서 디카프리오의 외모를 문제 삼았다. 그는 디카프리오의 52번째 생일 파티에 도착하는 여성들의 사진과 지난달 하와이 해변에서 촬영된 디카프리오의 사진을 차례로 보여주며 비판을 이어갔다.메긴 켈리는 디카프리오의 달라진 외모를 두고 거친 표현을 쏟아냈다. 그는 "지금 디카프리오는 뚱뚱하고 퉁퉁 부은, 꾀죄죄하고 역겨운 모습이다"라고 말했다.비난의 화살은 생일 파티에 참석한 여성들에게도 향했다. 그는 "레오의 파티에서 그의 곁을 장식하려면 체지방이 0%여야 한다"고 비꼬았다.디카프리오의 전성기와 현재 모습을 비교하기도 했다. 메긴 켈리는 "과거에는 정말 아름다웠고, 미국 여성 거의 모두가 그를 갈망했다"고 말했다. 그러면서 지금의 변화는 나르시시즘 때문이라고 주장했다.앞서 디카프리오는 지난 14일 미국 로스앤젤레스에서 52번째 생일을 기념하는 파티를 열었다. 행사에는 디카프리오의 연인인 모델 비토리아 세레티(28)를 비롯해 올랜도 블룸, 카라 델레바인, 저스틴 트뤼도 전 캐나다 총리, 트래비스 바커 등이 참석한 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr