이미지 크게보기 '100일의 거짓말' 박진영이 총격과 빗속 키스로 김유정을 향한 사랑을 증명했다. / 사진 = tvN '100일의 거짓말'

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'100일의 거짓말' 박진영이 총격과 빗속 키스로 김유정을 향한 사랑을 증명했다.21일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 13회에서는 폭탄 사건 이후 벼랑 끝에 내몰린 사토 히데오(박진영 분)와 이가경(김유정 분)의 모습이 숨 막히게 펼쳐졌다.동생 하나코가 죽은 줄 안 사토 히데오는 이성을 잃고 이가경에게 총구를 들이댔다. 그는 "지금 무슨 짓을 한 거지? 기송관으로 관저에 폭탄을 보냈어?"라며 분노를 폭발시켰고, 이가경은 "미안해요. 정말 미안해요"라며 흐느꼈다.그 순간 미타라이가 "금서희가 밀정입니다"라고 외치자, 사토 히데오는 미타라이를 향해 총을 겨눠 쓰러뜨린 뒤 눈물을 쏟았다. 이어 "난 방금 총독부 관리를 쐈고, 내 동생은 죽었습니다. 그런데도 난 지금 이러고 있죠. 당신들을 살리고 싶어서요"라며 절규했다.형의 마지막 당부를 가슴에 새긴 박세환(김동영 분)은 이가경을 먼저 내보냈다. 그러나 자유를 눈앞에 둔 순간 사토 신이치(진선규 분)가 쏜 총에 맞았고, 끝내 품속의 폭탄을 폭발시키며 목숨을 잃었다.사토 신이치에게서 풀려난 이가경이 비를 맞으며 걷던 그때, 사토 히데오가 젖은 몸으로 달려왔다. 이가경을 품에 끌어안은 그는 "당신이 밀정이든 아니든 상관없어. 그러니까 약속해줘요. 죽지 않겠다고. 제발, 살아만 있어 줘, 이가경"이라며 목멘 고백을 쏟아냈다.'당신도 약속해요. 절대로 죽지 않겠다고'라는 이가경의 속마음이 흐른 뒤, 빗물에 젖은 두 사람은 그대로 입을 맞췄다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr