이미지 크게보기 '비서진' 김종국이 2세에 대한 바람을 전했다. / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'

'비서진' 김종국이 2세에 대한 바람을 전했다.20일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서 이서진과 김광규는 김종국의 일일 매니저로 나섰다.김종국의 결혼 생활 이야기는 김광규의 "기념일도 챙기냐"는 질문에서 시작됐다. 김종국은 부부싸움에 대해 "싸울 일이 없다. 아직 애도 없고"라고 말했다.김종국은 "아내가 요리한다고 고생했는데 멀뚱멀뚱 서있으면 안 된다. 설거지를 해야 한다"며 설거지 이야기를 이어갔다.김종국은 설거지하는 아내를 째려봤다는 소문에 "와이프가 설거지하는 모습을 보는데 사랑스럽게 보일 수 있지 않나. 그래서 쳐다본 건데 아내는 오해한 거다"라고 답했다. 부부 사이의 원칙으로는 "냉장고를 오래 열어놔도 다른 데를 보는 게 낫다. 못 본 척이 최고"를 꼽았다.이서진과 김광규를 향해서는 "결혼하면 진짜 내 편이 딱 한 명 생기지 않나"라고 말했다.2세 이야기에서 김종국은 "무조건 아내를 닮아야 한다"며 "외모는 아내를 닮았으면 좋겠고, 무조건 아들이었으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.김종국은 아들을 바라는 이유로 "딸을 키우면 너무 조심스럽게 키워야 할 것 같고, 아들은 제가 강하게 키워도 된다"고 설명했다. "아들은 무슨 죄냐. 맨날 여기 와가지고"라는 김광규의 말에는 "근데 저는 운동보다는 가정교육을 시킬 것"이라고 답했다.한편 김종국은 지난해 9월 비연예인과 부부의 연을 맺었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr