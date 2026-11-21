이미지 크게보기 개그우먼 김미려가 집과 차 대출을 모두 본인 명의로 받았다고 털어놨다. / 사진 = 유튜브 채널 '머니인더트랩'

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개그우먼 김미려가 집과 차 대출을 모두 본인 명의로 받았다고 털어놨다.21일 유튜브 채널 '머니인더트랩'에는 '"아내는 출산 앞뒀는데 엄마랑 미국 여행?" 육아휴직 급여까지 쓰겠다는 남편에 폭발 | 정프로, 서동주, 채윤경, 김미려 [뭐뭐머]'라는 제목의 영상이 게재됐다.돈을 버는 사람과 쓰는 사람이 따로 있느냐는 정프로의 물음에 김미려는 "쓰는 사람은 또 제가 쓴다"며 웃은 뒤 "가족들 위해서 좋은 거를 먹여야 되니까"라고 덧붙였다.방송에서는 결혼 당시 시부모에게 신혼집 마련 비용 3억 원을 지원받은 뒤 간섭에 시달린다는 사연이 소개됐다. 사연자는 돈을 돌려드리고 독립할지, 시가 근처로 이사할지를 물었다.김미려는 시가 근처로 이사하는 쪽을 골랐다. 그는 "말이 좀 단어 선택이 그런데 잘 이용을 해먹어야 된다"며 "돈도 지원해 주시고 가까이 오라는 건 뭐냐. 애도 봐 주신다는 거다"라고 이유를 들었다.이어 "자존심이 무슨 문제냐. 키우다 보면 돈이 더 들어가는데 대출 이자도 계속 올라가는데 뭘 갚냐"고 반문했다.방송 초반 돈 문제가 있느냐는 물음에 돌아온 김미려의 첫마디는 "많죠"였다. "제가 바깥양반으로 활동하다 보니까 집과 관련된 대출, 자동차 관련 대출 그런 게 다 제 이름으로 돼 있어서 저는 빚쟁이다"라는 설명이 뒤따랐다.앞서 김미려는 지난 5월 유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'에서 '개그야' 사모님 코너로 사랑받던 시절에 대해 "생각보다 돈을 못 벌었다. 매니저들이 중간에서 횡령한 것 같다"고 돌아본 바 있다. 당시 그는 "어차피 잔고가 0원인 걸 아는데 은행에 가서 계속 통장을 넣었다 뺐다 했다"고도 전했다.한편 김미려와 배우 정성윤 부부는 1남 1녀를 키우고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr