사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

박진영과 김유정이 목숨이 경각에 달린 절체절명의 위기 속에서 애틋한 입맞춤으로 서로를 향한 진심을 확인했으며 김현주와 김유정은 진선규의 서늘한 협박에도 흔들리지 않는 굳건한 신뢰를 다졌다.지난 21일 밤 9시 10분 방송된 tvN '100일의 거짓말'(연출 유인식, 김윤진/극본 류보리)13회에서는 기송관 폭탄 테러 이후 사토 신이치(진선규 분)의 포위망이 좁혀오는 가운데 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분), 유소란(김현주 분)이 각자의 방식으로 위기를 돌파하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 기송관 폭탄물 테러로 총독부에 비상사태가 발령되자 김태웅은 이가경의 정체를 감추기 위해 목격자인 총독부 관리 미타라이를 총으로 쐈다.김태웅은 박세환에게 자신을 인질로 잡고 빠져나가라고 설득했으나 박세환은 사토 신이치가 쏜 총에 맞은 채 마지막까지 자신을 희생하며 폭탄을 터뜨렸다.이 과정에서 일본 경찰에 붙잡힌 이가경과 유소란은 종로 경찰서에서 사토 신이치의 악랄한 심문을 받았고 유필립(이무생 분)이 찾아와 거세게 항의한 끝에 두 사람은 풀려났다.하지만 사토 신이치는 이가경을 따로 붙들어 둔 채 "죽은 조선인 아내가 구국단의 밀정이었다"는 충격을 안겼다. 사토 신이치는 이가경의 턱을 움켜쥐고 "5일 주겠다"며 "유필립과 처가 구국단이라는 증거를 가져오지 못하면 너부터 잡아다 죽일 거다"라고 서늘하게 협박했다.겹악재는 멈추지 않았다. 후쿠다(김중희 분)는 금서희라는 이름으로 정무총감 비서가 된 이가경의 본명과 기생 사쿠라 시절의 과거사, 그리고 경기도 예봉산 계곡에서 발생한 시모무라의 실족사 사건까지 모두 꿰뚫고 있었다. 후쿠다는 이가경을 향해 "정무총감의 약점이 될 건 뭐든 알아내서 가져와라"며 "내지인 살인죄로 목이 달아나기 싫으면 나한테 먼저 보고해라"고 옭아맸다.절망적인 상황 속에서 이가경을 지탱한 것은 김태웅의 변함없는 진심이었다. 빗속 거리에서 이가경을 마주한 김태웅은 이가경을 와락 끌어안으며 "당신이 밀정이든 아니든 상관없다"고 고백했다.이어 김태웅은 이가경에게 "그러니까 절대 죽지 않겠다고 약속해 줘 제발 살아만 있어 줘"라고 애원한 뒤 입을 맞췄다. 이가경 역시 눈물을 흘리며 속으로 절대로 죽지 않겠다고 다짐하며 마주 안았다.이후 김태웅은 경성을 떠나라고 권유했으나 이가경은 "호랑이 턱 밑이 더 안전하다"며 거절했다. 이에 김태웅은 어머니 이애영(송지효 분)의 유품이자 신태진의 이름이 적힌 전당표를 다시 이가경에게 건네며 "이번엔 떠나지 않겠다고 했으니 이걸 다시 갖고 있어 달라"며 "다음에 같이 종로전당포를 찾아 봐 달라"라고 부탁했다. 사토 신이치에게 총구까지 겨눠지며 추궁당하던 김태웅은 일부러 아버지를 배신하지 않겠다고 둘러대며 끝까지 이가경을 보호했다.집으로 돌아온 이가경은 유필립과 유소란이 구국단 물증을 없애려고 자신의 방을 뒤지는 광경을 목격하고 깊은 배신감을 느꼈다. 유필립은 총독부를 그만두고 은신처로 숨으라고 설득했으나 이가경은 "사라지면 밀정임을 인정하는 꼴이 된다"며 거부했다.이가경은 유소란을 찾아가 "하나코 엄마를 구국단이 죽였느냐"고 추궁했고 유소란은 하나코가 사토 신이치의 아이가 아닌 자신이 밀정으로 보낸 사람의 아이라는 사실을 고백했다.과거 자신이 보낸 밀정의 딸이 외롭게 생을 마감했다고 여겨 괴로워하던 유소란은 바로 그 딸이 눈앞의 이가경이라는 사실은 꿈에도 모른 채 비극이 반복되지 않기를 바랐다.이가경은 유소란을 향해 "저는 아줌마를 믿기로 했다"며 "아줌마가 절 못 믿어도 상관없다"고 눈물을 터뜨렸고 유소란은 이가경을 따뜻하게 끌어안으며 "나도 너 믿어"라고 화답해 뭉클한 연대를 완성했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr