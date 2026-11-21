이미지 크게보기 방송인 유재석이 연예인 동료들의 하차 속 뼈 있는 쓴소리를 했다. / 사진 = 텐아시아DB

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이미지 크게보기 이이경, 조세호 / 사진 = 텐아시아DB

방송인 유재석이 연예인 동료들의 하차 속 뼈 있는 쓴소리를 했다.21일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '저희 아버지를 아세요..? 보령의 아들(?)과 함께 헐렁~한 고향 투어'라는 제목의 '깡촌캉스2' 첫 번째 영상이 게재됐다. 이번 여행지는 이상이 아버지의 고향인 충남 보령이었다.데뷔 27년 차 이동욱은 일이 끊길까 두렵냐는 물음에 "손발이 덜덜 떨린다"고 능청스럽게 엄살을 부렸다. 앞서 유재석이 "또 아예 없다고 하지 마"라며 답을 미리 정해준 탓이었다.이상이 조부모의 생가에 도착한 유재석은 "진짜 조용하다"며 "그럴 일은 없겠지만 연예인분들 자숙하러 오기 좋다"고 말했다. 남창희는 "여기 간판 하나 붙여놓자. '자숙원'이라고"라며 한술 더 떴다.실제로 유재석 곁에서는 최근 출연진의 하차와 편집이 잇따랐다. 고경표는 지난 14일 서울 마포구 동교동 일대에서 혈중알코올농도 0.150% 상태로 승용차를 몰다 청소차와 부딪혔고, 이 사고로 청소차에 타고 있던 60대 운전자가 다쳤다.고경표는 유재석과 '놀면 뭐하니?', '식스센스: B사이드'에 함께 출연해 왔고, 지난달에는 유재석이 진행하는 '핑계고'에도 게스트로 나왔다. 사고 이후 두 프로그램 제작진은 그의 분량을 최대한 덜어내기로 했고, 고경표는 사고 다음 날 사과문을 올린 뒤 활동을 멈췄다.이이경은 지난해 10월 사생활 의혹에 휘말린 뒤 약 3년간 몸담았던 '놀면 뭐하니?'에서 하차했다. 이이경 측은 의혹을 허위 사실이라며 법적 대응에 나섰고, 하차 과정에서 유재석이 결정에 관여했다는 추측이 돌았지만 소속사가 이를 부인했다.같은 해 12월에는 조세호가 조직폭력배와의 친분 및 고가 선물 수수 의혹에 휩싸였다. 조세호 측은 의혹을 부인했지만, 2018년 첫 방송부터 유재석과 함께 진행해 온 '유 퀴즈 온 더 블럭'과 '1박 2일 시즌4'에서 자진 하차했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr