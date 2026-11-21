사진=김다영 SNS

사진=김다영 유튜브

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아나운서 출신 김다영이 계류유산 이후 다시 임신해 태아의 심장 소리를 들었다며 감격했다.20일 유튜브 채널 '다영아나야'에는 '20년지기 찐친과 동시에 임신하면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김다영은 20년 지기 친구와 식사하던 중 친구의 임신 소식을 먼저 들었다. 자신도 임신 사실을 어떻게 알릴지 고민하고 있었다는 그는 "제가 방금 친구에게 임밍아웃을 당했다. 말이 안 나온다"며 놀라워했다.김다영은 식사를 마치고 친구를 차에 태운 뒤 선물을 준비했다며 휴대전화 화면을 보여줬다. 화면에 뜬 초음파 사진을 본 친구는 입을 틀어막았고, 두 사람은 서로를 꼭 끌어안았다.김다영은 지난해 말 계류유산을 겪었다고 밝힌 바 있다. 친구 역시 시험관 시술로 임신을 준비해 왔다. 김다영은 자신의 출산 예정일이 12월 말이라고 밝혔으며, 두 사람의 예정일은 열흘 차이였다.김다영은 친구에게 "나 심장 소리 들었다. 대박이지"라며 임신 6주 0일에 병원을 찾아 태아의 심장 소리를 확인했다고 말했다. 지난 임신 때는 심장 소리를 듣지 못한 채 아이를 보냈다고 털어놓은 그는 이번에 들은 심장 소리를 친구에게도 들려줬다.함께 그릇을 만들던 중 친구는 임신 소식을 들은 남편 배성재의 반응을 물었다. 김다영은 "엄청 좋아하는데 나한테 말은 그런다. 내가 좋아해서 좋다더라"고 전했다.김다영에 따르면 배성재는 아이가 이번에 찾아오지 않았어도 괜찮았다며, 혹시 또 슬픈 일이 생기면 김다영이 스트레스를 받을까 봐 걱정했다고 한다. 김다영은 그런 마음에서 배성재가 아기는 두 사람 사이의 "소품일 뿐"이라고 말했다고 설명했다.한편 김다영은 지난해 5월 14세 연상의 SBS 아나운서 선배 배성재와 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr