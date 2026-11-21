사진=클릭비 유튜브

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클릭비 유호석이 핑클과 S.E.S.를 떠올리며 한 말에 멤버들이 짓궂은 농담을 쏟아냈다.20일 클릭비 유튜브 채널 '잘생긴 건 평생 간다니까?'에는 멤버들이 활동 시절 일화를 돌아보는 영상이 게재됐다.이날 유호석은 "핑클 누나들이 잘해줬다"며 선배 그룹 핑클과의 친분을 떠올렸다. 그는 "연예인은 S.E.S., 이성의 느낌은 핑클"이라고 말했다가 멤버들이 놀라자 곧바로 "아니다"라고 말을 거뒀다.김상혁은 "유호석, 여자는 핑클이고 아티스트는 S.E.S.라는 거냐. 기사 내기 좋겠다"며 유호석을 놀렸다. 그러고는 자신도 "핑클 누나들은 자주 봐서 신비감이 없었다"고 말했다.이번에는 멤버들이 김상혁의 말을 받아 "핑클이 식상하다고?"라며 장난을 쳤다. 놀리는 말이 계속되자 김상혁은 "그거 너무 무섭다"며 당황했다.김태형은 같은 미용실에 다녔던 S.E.S. 멤버들과의 추억을 꺼냈다. 그는 누군가 무릎을 툭 치고 가서 돌아봤는데 아무도 없었다며, 알고 보니 유진의 장난이었다고 밝혔다.김태형은 당시 유진이 친근하게 장난을 건 순간을 떠올리며 "그때 '내가 연예인이 된 게 맞구나' 싶었다"고 말했다. 멤버들은 사석에서 만난 두 그룹 모두 좋은 선배였다고 입을 모았고, 유호석은 "근데 난 핑클 누나들이 더 좋다"고 덧붙였다.김태형은 자신의 생일파티도 회상했다. 라디오 활동으로 드렁큰타이거, 길 등과 친분을 쌓았다는 그는 "처음이자 마지막으로 연예인들만 바에 불러서 파티를 했다"며 윤도현이 가장 먼저 왔고 타이거JK와 윤미래가 마지막까지 남았다고 전했다.김상혁은 김태형에게 "술 마시다가 펑크 낸 적 있지 않냐"고 묻기도 했다. SM쪽에서 술을 마시다 일정을 놓친 일화가 나오자 김태형은 "다 죽어봐, 오늘?"이라고 받아쳤고, 노민혁은 "요즘 시스템이었으면 우리 다 나락 갔다"고 농담했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr