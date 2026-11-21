이종석이 '재혼 황후'에서 하인리 역으로 글로벌 시청자들의 관심을 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

이종석이 '재혼 황후'에서 하인리 역으로 글로벌 시청자들의 관심을 받고 있다. / 사진제공=에이스팩토리

배우 이종석이 '새종석'에 이어 '왕종석'으로 글로벌 시청자들을 사로잡고 있다. 디즈니+ '재혼 황후'에서 새로 변신하는 왕자부터 왕위에 오른 군주까지 다채로운 모습을 선보인 가운데, 작품은 전 세계 45개국에서 1위를 기록했고 이종석의 SNS 팔로워도 60만 명 이상 증가했다.글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 '재혼 황후'는 공개 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 1위에 올랐다. 공개 직후 7위로 출발해 2위를 거쳐 정상에 오른 것으로, 일본과 대만, 프랑스, 스페인, 브라질, 멕시코 등 총 45개국에서 1위를 기록했다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 드라마다. 조수원 감독이 연출하고 여지나, 현충열 작가가 극본을 맡았다.이종석은 극 중 서왕국 왕자 하인리 역을 맡아 신민아와 로맨스 호흡을 맞추고 있다. 능청스러운 태도로 나비에에게 다가가는 모습부터 형을 잃은 슬픔까지 다양한 감정을 표현했다.하인리는 새로 변신할 수 있는 능력을 지닌 인물이다. 새의 모습으로 나비에 곁에 머무는 장면에서는 귀여운 매력을 드러내며 '새종석'이라는 별칭이 어울리는 활약을 펼쳤다. 반면 인간의 모습으로 돌아오면 나비에를 향해 적극적으로 마음을 표현하는 왕자의 면모를 보여준다.지난 18일 공개된 7, 8부에서는 왕위에 오른 하인리의 새로운 모습이 그려졌다. 형 워턴 3세(이준혁 분)가 세상을 떠나면서 왕위를 이어받은 하인리는 이전과는 다른 무게감을 드러냈다. 새로 변신해 나비에의 곁을 맴돌던 '새종석'이 이제는 왕관의 무게를 짊어진 '왕종석'으로 변신한 셈이다.하인리의 감정 변화도 두드러졌다. 상처받은 나비에에게 농담을 건네며 애인을 자처하던 그는 위독한 형 앞에서는 어린아이처럼 무너졌다. 형을 떠나보낸 뒤 왕위에 오른 상황에서도 나비에를 향한 그리움을 간직했다.이종석은 능청스러운 로맨스 연기와 형을 잃은 슬픔, 왕으로서 감당해야 할 책임을 오가며 하인리의 여러 얼굴을 표현했다.해외 매체에서도 이종석의 연기를 조명했다. 미국 엔터테인먼트 리뷰 매체 벗 와이 쏘?(But Why Tho?)는 7, 8부 리뷰에서 "나비에와 하인리의 케미는 다른 출연진이 따라올 수 없다"고 평가했다. 또 "하인리가 왕위에 오르기 위해 서왕국으로 돌아가자 그의 부재가 크게 느껴진다"며 하인리의 빈자리를 언급했다. 앞선 5, 6부 리뷰에서는 "이종석은 하인리의 영리함을 힘들이지 않은 듯 자연스럽게 그려낸다"고 호평했다.일본 오리콘(ORICON) 역시 이종석을 다룬 특집 기사에서 "압도적인 왕자님의 모습으로 수많은 시청자를 늪에 빠뜨리고 있다"며 하인리 캐릭터에 주목했다.시청자들의 반응도 이어졌다. 7, 8부 공개 이후 국내 온라인 커뮤니티에서는 이종석의 감정 연기와 형제 서사를 향한 호평이 나왔다. 해외 시청자들은 "하인리와 나비에가 화면 너머로 우리를 애태운다", "하인리는 형에게 그토록 사랑받았구나…형을 잃은 슬픔이 애절하다", "8화는 지금까지 나온 에피소드 중 최고였다" 등의 반응을 보였다.작품과 캐릭터, 배우를 향한 관심도는 이종석의 SNS에서도 확인된다. '재혼 황후' 공개 전 2539만 명이었던 이종석의 공식 인스타그램 팔로워는 지난 20일 기준 2600만 명을 넘어섰다. 작품 공개 이후 60만 명 이상 증가한 수치다.지난 3일부터 11일까지 집계된 구글 트렌드(Google Trends) 데이터에서도 이종석을 비롯한 주연 배우들에 대한 검색 관심이 여러 국가에서 나타났다. 호주와 뉴질랜드, 몽골, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 홍콩, 대만을 비롯해 러시아, 우크라이나, 칠레, 콜롬비아 등에서 검색 수요가 확인됐다.이종석은 '재혼 황후' 종영에 맞춰 해외 팬들과 만날 예정이다. 마지막 에피소드가 공개되는 오는 25일 일본에서 현지 프로모션 일정을 소화하고, 26일과 27일에는 도쿄에서 단독 팬미팅을 개최한다. 이어 12월 12일 중국 청두, 19일 일본 오사카에서도 단독 팬미팅을 진행한다.총 10부작인 디즈니+ '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 9, 10부를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr