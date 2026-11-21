장나라가 '굿파트너2'로 돌아왔다. / 사진=텐아시아DB

장나라 주연의 '굿파트너2'가 첫 방송에서 8.4%의 시청률을 기록했다. / 사진=SBS '굿파트너2' 캡처

배우 장나라가 '굿파트너2'로 돌아와 첫 방송부터 최고 시청률 9.9%를 기록했다. 이혼 전문 변호사 차은경으로 다시 나선 장나라는 김혜윤과 법정에서 맞붙으며 시즌2의 시작을 알렸다.지난 20일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '굿파트너2'(연출 서민정, 극본 최유나) 1회는 전국 평균 시청률(닐슨코리아 기준) 8.4%, 최고 9.9%를 기록했다. 2049 시청률은 최고 3.77%를 나타냈다.'굿파트너2'는 국내 유일의 이혼 전문 로펌 '법무법인 리봄'의 대표 변호사 차은경(장나라 분)을 중심으로 펼쳐지는 이야기다. 장나라는 시즌1에 이어 차은경 역을 맡아 한층 노련해진 이혼 전문 변호사의 모습을 보여줬다.이날 차은경은 의뢰인의 이익을 최우선으로 생각하며 승소 가능성을 찾아 나섰다. 단 1%의 가능성도 놓치지 않는 승부사 기질로 상대의 공격에 흔들리지 않고 빈틈을 파고들었다. 불리한 상황에서도 노련한 변론으로 반격하며 존재감을 드러냈다.차은경은 재판에서 이기는 것만이 의뢰인을 위한 최선의 결과인지 되묻기도 했다. 두 번 이혼한 사람이라는 시선을 두려워하는 의뢰인에게 이번 재판의 승리가 과연 인생에서도 승리가 될 수 있는지, 남편이 끝까지 지킬 가치가 있는 파트너인지 질문을 던졌다.장나라는 이 과정에서 차은경 특유의 냉철함과 의뢰인을 향한 진심을 함께 표현했다. 여유로운 태도와 단호한 말투, 상대를 꿰뚫어 보는 눈빛으로 캐릭터의 자신감을 나타냈다. 감정을 절제하면서도 결정적인 순간에는 힘 있는 대사와 완급 조절로 긴장감을 더했다.시즌2에서는 차은경을 둘러싼 환경과 인물 관계에도 변화가 생겼다. 첫 방송부터 차은경과 강혜성(김혜윤 분)이 법정에서 치열하게 맞붙으며 새로운 갈등을 예고했다. 두 사람의 법정 대결에 이어 새로운 파트너로 이어질 인연까지 암시되면서 향후 전개에 관심이 모였다.장나라는 의뢰인의 문제를 해결하는 과정에서 단순한 승패를 넘어 삶의 선택까지 고민하는 차은경의 모습을 그려냈다. 시즌1에서 보여준 카리스마에 변화된 관계 속 인물의 감정과 판단을 더하며 극의 중심을 잡았다.첫 방송에서 전국 평균 8.4%, 최고 9.9%의 시청률을 기록한 '굿파트너2'가 장나라와 김혜윤의 법정 대결을 비롯한 새로운 이야기를 어떻게 풀어갈지 주목된다.'굿파트너2'는 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr