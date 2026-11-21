사진 = MBC '라이어' 캡처

사진 = MBC '라이어' 캡처

'라이어' 유연석이 서현진 앞에서 체포됐다.11월 21일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 11월 20일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'(연출 조영민/극본 백재영) 7회는 전국 및 수도권 기준 시청률 5.2%를 나타내며 자체 최고 기록을 경신했다. 민준호(유연석 분)가 체포되는 엔딩 장면에서는 분당 시청률이 무려 6.4%까지 치솟으며 '이날 방송 최고의 1분'을 차지했다. 중반부를 넘어서며 더욱 강력해진 '라이어'의 스토리에 시청자가 응답한 것이다.이날 방송에서는 점점 더 뻔뻔해지는 가해자 민준호와 의심의 굴레에 갇혀 누구도 믿을 수 없게 된 피해자 강지선(서현진 분)이 극명하게 대비됐다. 이는 민준호가 체포되는 엔딩의 임팩트를 더 강렬하게 만들었다.앞서 이화영(옥자연 분)의 남편 박석구(임성재 분)가 민준호를 찾아왔다. 피해자의 가족까지 사건에 발을 들여놓게 된 것. 박석구는 끓어오르는 분노를 삼킨 채 민준호에게 의미심장한 말을 했다. 하지만 민준호는 박석구가 이화영의 남편이라는 것을 알면서도 전혀 위축되지 않았다. 오히려 팽팽하게 맞서며 위선적으로 행동했다.한편 이화영은 민준호의 꼬리를 잡기 위한 수사에 몰두했다. 이 과정에서 민준호와 이화영이 같은 공간에서 스쳐 지나갔다. 하지만 민준호는 유유히 현장을 빠져나갔고 대신 미성년자인 GHB 운반책의 덜미가 잡혔는데 바로 민준호의 아들 민현수(강지용 분)였다. 하지만 실제 범죄를 저지른 것은 민현수가 아니라 친구인 김소연(유하연 분)이었다. 아들 소식에 달려온 민준호는 이화영에게 더 이상 본색을 감추지 않았다. 그것도 모자라 직접 강지선을 찾아가 김소연을 설득해 달라며 협박 아닌 협박까지 했다.민준호는 자신의 모든 악행의 증거를 몸이 불편한 어머니가 계신 본가 깊숙한 곳에 숨겨뒀다. 누구도 쉽게 찾을 수 없는 곳. 그렇기에 민준호는 자신은 절대 잡히지 않는다는 오만한 자신감을 가졌고, 이것이 그의 뻔뻔함으로 이어진 것이다. 이 와중에 민준호는 어머니에게도 마치 어린아이처럼 애정을 갈구하는 애처로운 눈빛부터 소름 돋는 악인의 눈빛까지 보이며 시청자를 경악하게 했다.가해자 민준호가 뻔뻔해지는 것과 달리 피해자 강지선은 계속되는 고통에 시달렸다. 그러다 강지선은 언니 강지은(김지현 분)과 친구 박중현(오동민 분)의 비밀스러운 관계까지 알게 됐다. 가장 믿었던 사람들이 자신을 속였다는 충격적인 상황. 강지선은 의심의 굴레에 갇혀버렸다. 이는 시간이 흘러도 쉽게 끝나지 않는, 오히려 독약처럼 더 퍼지는 피해자의 고통을 고스란히 보여줬다.그런 강지선 앞에 민준호가 나타난 것이다. 자신의 아들을 위해. 강지선은 뻔뻔한 민준호를 보고도 민현수를 위해 스스로 경찰서로 향했다. 하지만 그녀의 진정성 있는 행보에도 불구하고 민준호는 또다시 강지선에게 '강제 격리 조치'라는 악행을 계획했다. 급기야 민준호는 강지선을 격리 조치하기 위해 강지은까지 협박했다. 이를 들은 강지선은 분노를 참지 못하고 민준호를 찾아갔다.드디어 마주한 민준호와 강지선. 그 순간 이화영과 경찰들이 들이닥쳤다. 그리고 "마약류 관리법 위반 혐의"로 민준호를 체포했다. 김소연을 조사하는 과정에서 사건 현장 CCTV에 민준호의 얼굴이 포착된 것. 민준호는 수갑이 채워진 채 경찰에 연행되는 순간에도 강지선을 향해 비릿한 미소를 지었다. 마치 자신은 반드시 빠져나올 수 있다는 듯 여유만만하고 비열한 민준호의 미소가 7회 엔딩을 장식했다.'라이어' 7회는 뻔뻔한 가해자 민준호와 고통에 몸부림치는 피해자 강지선을 극명하게 대비하며 보여줬다. 이는 시청자로 하여금 현실 속 수많은 가해자와 피해자들이 어떤 상황에 놓였는지 생각하게 했다. 단순히 60분을 보고 끝나는 것이 아니라, 이후에도 더 많은 것을 의심하고 생각할 수 있게 만드는 드라마인 것이다. 물론 이는 60분 내내 집중하게 만드는 '라이어'만의 흡인력 덕분에 가능했다.강지선 앞에서 민준호가 체포됐다. 그렇다면 이제 민준호의 모든 악행이 밝혀지는 것일까. 민준호와 강지선의 진실공방은 끝나는 것일까. 아니면 또 다른 반전이 기다리고 있는 것일까. 한 치 앞도 예측할 수 없는 MBC 금토드라마 '라이어' 8회는 11월 21일 토요일 바로 오늘 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr