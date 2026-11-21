이미지 크게보기 '불후의 명곡' 가수 장미화가 아들이 3살 때 이혼했다며 솔직한 속내를 전했다. / 사진 = KBS2 '불후의 명곡'

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'불후의 명곡' 가수 장미화가 아들이 3살 때 이혼했다며 솔직한 속내를 전했다.21일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'은 윤항기 데뷔 65주년 특집으로 꾸며져 장미화, 장계현, 최백호, 조항조, 최성수가 출격했다.출연진 중 최고참인 장미화는 "제가 제일 젊어 보이지 않냐"며 동안 미모를 자랑했다. 만 80세인 그는 관리를 잘한 것 같다는 말에 "혼자 살면 다 이렇게 젊어진다"고 재치 있게 응수했다.장미화는 장계현의 콧수염을 보며 "아내가 뽀뽀할 때 안 따갑다고 하냐"고 짓궂은 질문을 던졌다. 장계현의 무대를 지켜본 최백호 역시 "이 나이에도 아내와 뽀뽀한다는데"라며 부러움을 감추지 못했다.장미화는 "나이 먹고 키스하는 걸 그렇게 보면 안 된다"며 "난 그런 사람이 없어서 너무 섭섭하다"고 쓸쓸한 마음을 내비쳤다.김준현이 "마지막 뽀뽀는 언제냐고 여쭤보긴 마련인데, 큰 실례가 될 것 같다"며 조심스럽게 운을 떼자, 장미화는 "40년 넘었죠?"라며 쿨하게 답했다.장미화는 "아들이 47살인데, 3살 때 헤어졌다"며 "그 이후에 연애는 해봤지만, 한 40년 된다"고 지난 세월을 돌아봤다.앞서 장미화는 '특종세상'을 통해 아들 양육권을 위해 전남편의 빚 100억 원을 떠안았고, 이를 20년에 걸쳐 갚았다고 털어놔 안타까움을 자아낸 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr