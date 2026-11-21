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사진=블랙컴뱃 SNS

사진=추성훈 유튜브

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종합격투기 선수 추성훈(51)이 크리스 리벤과 16년 만에 다시 맞붙은 은퇴전에서 아쉽게 판정패했다.추성훈은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙' 코메인 이벤트에서 크리스 리벤과 89kg 계약 체중으로 맞붙었다.이날 대회는 예매 시작 55분 만에 2만1177석이 매진됐다. 추성훈은 양팔에 태극기와 일장기가 새겨진 유도복 차림으로 아버지의 영정 사진을 든 어머니와 함께 입장했다.케이지에 오른 추성훈은 관중을 향해 큰절을 올렸다. 아내 야노시호와 딸 추사랑도 고척스카이돔을 찾아 그의 마지막 경기를 지켜봤다.추성훈은 1라운드에서 로우킥으로 리벤의 하체를 견제하고, 상대의 다리를 잡아 넘어뜨린 뒤 다시 일어선 리벤에게 원투 펀치를 적중시켰다. 2라운드 들어 리벤이 거리를 좁히며 압박하자 연속 펀치를 허용했다.마지막 3라운드에서 추성훈은 하이킥과 원투 펀치로 반격했다. 라운드 후반 리벤의 로우킥에 크게 휘청였지만 다시 타격을 주고받으며 종료까지 경기를 이어갔다.3라운드 접전 끝에 채점은 28-29, 29-28, 28-29로 갈렸고, 심판 세 명 중 두 명이 리벤의 우세를 판정했다. 추성훈은 1-2로 아쉽게 패하며 16년 만의 설욕에 실패했다.두 선수는 2010년 'UFC 116'에서 처음 만났다. 당시 추성훈은 경기를 유리하게 이끌다가 종료 20초를 남기고 리벤의 트라이앵글 초크에 걸려 탭을 쳤다.추성훈은 20일 자신의 유튜브 채널에서 16년 전 마지막 20초를 버티지 못한 아쉬움을 떠올리며, 은퇴보다 "마지막에 저 자신과의 의리를 지키지 못할 것 같은 게 무섭다"고 했다. 당시 식단 관리를 맡았던 야노시호는 경기 중 남편의 체력이 떨어진 것 같아 "제 탓인가 싶어서 엄청 우울했다"고 털어놨다.회복에 한계를 느껴 약 1년 전부터 은퇴를 고민해 온 추성훈은 마지막 경기를 앞두고 태국 전지훈련까지 소화했다. 16년 만의 재대결에서 근소한 판정 차로 설욕을 놓친 그는 종합격투기 통산 16승 8패를 남기고 현역 생활을 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr