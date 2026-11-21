사진=이유비 유튜브

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배우 이유비가 연애에서 상대방의 애정 표현을 가장 중요하게 생각한다고 밝혔다.20일 유튜브 채널 '이유비'에는 '15년 친구 만나면 결국 이런 얘기 합니다｜망원동 저녁 약속'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이유비는 15년 지기 친구와 서울 망원동의 한 기사식당을 찾았다. 고추장불백과 김치찌개를 주문한 두 사람은 서로를 얼마나 잘 아는지 알아보는 우정 테스트를 진행했다.친구는 이유비가 좋아하는 음식으로 족발과 김치찌개를 꼽았다. 평소 자주 하는 말을 묻자 "뭐해? 심심해"라고 답했고, 이유비도 친구에게 어디냐고 묻거나 심심하다는 말을 자주 한다고 인정했다.이상형을 두고는 답이 엇갈렸다. 친구가 망설임 없이 '공룡상'을 꼽자 이유비는 '강아지상'이라고 답했다. 이유비는 주변에서도 자신의 이상형이 공룡상이라는 쪽과 강아지상이라는 쪽으로 의견이 갈린다며, 공룡상이라면 '초식 공룡상'을 좋아한다고 덧붙였다.서로가 보는 이유비의 이미지도 달랐다. 이유비는 자신이 원하는 분위기로 아기 고양이를 떠올렸지만, 친구는 강아지와 병아리, 토끼처럼 귀여운 인상이라고 말했다. 이유비가 카메라에 비친 모습과 실물이 다르다고 하자 친구는 실제로 보면 화면보다 청순한 느낌이 강하다고 설명했다.대화는 인간관계에 대한 이야기로 넘어갔다. 이유비가 자신이 가장 두려워하는 것이 무엇인지 묻자 친구는 "사람 잃는 거 무서워"라고 답하며 이유비가 이별을 가장 두려워한다고 짚었다.이유비는 친구든 연인이든 누군가를 소중한 사람으로 받아들이는 일이 쉽지 않다고 털어놨다. 그는 "누군가한테 기대를 하고 싶지가 않거든. 그랬을 때 좀 나이 들었다고 느낌이 들어"라고 말했다.연애에서 중요하게 여기는 것을 묻는 질문에는 친구가 상대방의 적극적인 표현을 꼽았다. 이유비는 곧바로 "정답"이라고 답했다. 그는 상대가 자신을 사랑한다는 사실을 알고 있어도 그 마음을 말로 표현해 주는 것이 중요하다고 밝혔다.한편 이유비는 올해 36세로, 배우 견미리의 딸이자 가수 겸 배우 이승기의 아내 이다인의 언니다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr