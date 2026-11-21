이미지 크게보기 그룹 레인보우 출신 배우 김재경이 90년 된 한옥살이 근황을 전했다. / 사진 = 유튜브 채널 '차오루'

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그룹 레인보우 출신 배우 김재경이 90년 된 한옥살이 근황을 전했다.지난 20일 유튜브 채널 '차오루'에는 '2세대 걸그룹 레인보우 리더, 한옥마을에서 뜨개질 하고 있는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.최근 책을 쓴 김재경은 "제가 손으로 만드는 걸 너무 좋아해서 가구 같은 것도 만들고"라며 "다양한 걸 왜 만드는지 만들면서 어떤 기분이었는지를 담은 글들이 담겨 있다"고 소개했다.뜨개질 전도사를 자처한 그는 "사람들이 취미를 가지면 자기 취미 하느라 바빠서 악플을 달 틈이 없을 것 같은데 라는 생각을 막연하게 한 적이 있다"고 돌아봤다.김재경은 한옥에 사는 이유로 "원래 한옥을 제가 되게 좋아했다"며 "(유럽에서) 실제로 사람들이 집으로도 사용하고 사무 공간으로도 사용하고 실제로 활용을 하니까 너무 부러웠다"고 전했다.이어 "한옥이 이러다가 다 사라지면 안 되겠다 혼자만의 생각을 한 거다"라며 "내가 살면서 끝까지 지키면 한 채만큼은 온전히 지킬 수 있지 않을까"라고 말을 이었다.또 김재경은 "집을 제가 수리하면서 살고 있다"며 "물 새면 지붕 올라가고, 문제 생기면 땅 파서 다시 하고"라고 귀띔했다. 그는 "거의 한 80~90년 된 정말 오래된 집이라서 쓰러지기 일보 직전이었던 거를 혼자 고친 건 아니고 목수님과 함께, 저는 조수로 (고쳤다)"고 덧붙였다.그는 "화장실이 원래는 밖에 있었다"며 "장마 때 화장실 가는 게 너무 힘들겠다는 생각에 원래 부엌이었던 공간을 화장실로 바꿨다"고 털어놨다.김재경은 집값이 올랐냐는 차오루의 질문에 "가격을 딱히 생각하지 않고, 숫자랑 거리를 두는 삶을 조금 살고 싶어서"라고 답했다.그러면서 "직업 때문에 더 숫자를 싫어하게 됐다"며 "우린 진짜 1위 할 만큼 노력했는데 1위를 못 할 수 있는 그 상황이 너무 힘들었다"고 토로했다.앞서 김재경은 지난 2024년 비연예인과 극비리에 백년가약을 맺었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr