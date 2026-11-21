사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

개그맨 한민관이 챔피언 후보로 나선 레이싱 경기에서 사고를 겪었다고 밝혔다.21일 유튜브 채널 '백지영'에는 '딸이랑 레이싱 경기 보러 온 백지영이 돈 이야기 듣고 깜짝 놀란 사연은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 해외 촬영을 떠난 남편 정석원 대신 딸 하임이와 레이싱 대회장을 찾았다.백지영이 경기를 관람하던 중 개그맨 겸 레이서 한민관이 뒤에서 조심스럽게 다가왔다. 한민관을 알아본 백지영은 그를 끌어안으며 "우리 옛날에 얼마나 오랫동안 같이 촬영을 했는데"라고 반가워했다.백지영은 딸에게 한민관을 "엄마랑 옛날에 같이 촬영하던 멋있는 오빠"라고 소개했다. 두 사람은 과거 예능 프로그램에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 한민관은 경기 중계를 보다가 화면에 백지영이 나온 것을 보고 직접 찾아왔다고 설명했다.지난주에도 레이싱 대회에 출전했다는 한민관은 "챔피언 후보였는데 사고 나면서. 레이싱은 어쩔 수 없다"고 아쉬움을 드러냈다. 사고 소식을 들은 백지영은 "사고 어떡할 거냐"며 놀란 뒤 다치지 않아 다행이라고 말했다.한민관은 자신의 레이싱 실력에 대해 "우리나라에서 인정해줘"라며 자신감을 보였다. 마침 한 팬이 다가와 한민관에게 사인을 요청했다. 백지영은 "나 아니고 민관이다. 봐봐. 맞지? 내 말이 맞지? 내가 눈빛을 봤다니까"라며 팬이 누구에게 다가오는지 미리 알아챘다고 말했다. 한민관은 "아까 내가 용돈 주고 시켰어. 내가 개그맨인 거 잘 몰라"라고 농담했다.백지영은 과거 자동차 예능 '탑기어 코리아'에 출연했던 일도 떠올렸다. 평소 자동차에 관심이 있고 속도 내는 것도 좋아한다는 백지영은 딸을 태우고 다니기 시작하면서 운전 습관이 달라졌다고 밝혔다. 그는 "석원 씨한테 엄청 혼난다. 운전 세게 한다고. 이제는 운전 그렇게 안 한다"며 "내가 애를 태우고 다녀보니까 안전한 게 최고다"라고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr