가수 서인영이 명품 쇼핑에 2800만원 넘게 사용한 뒤 자신의 소비 습관을 돌아봤다. / 사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 명품 쇼핑에 2800만원 넘게 사용한 뒤 자신의 소비 습관을 돌아봤다. / 사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 명품 쇼핑에 2800만원 넘게 사용한 뒤 자신의 소비 습관을 돌아봤다. / 사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 명품 쇼핑에 2800만원 넘게 사용한 뒤 자신의 소비 습관을 돌아봤다. 이후 고가의 코트를 환불하고 소아·청소년 환자들을 위해 2000만원을 기부했다.지난 18일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '원조 신상녀 서인영에게 한도 없는 카드를 주면 얼마나 쓸까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.제작진은 과거 한 달에 2억원씩 소비했다고 밝힌 서인영에게 한도 없는 법인카드를 건넸다. 단, 3시간 동안 촬영이 가능한 매장에서 품목당 하나씩만 구매할 수 있으며, 1000만원 이상 사용하지 못하면 모든 금액을 본인 카드로 재결제해야 한다는 조건을 내걸었다.서인영은 "손이 떨린다. 아빠한테 카드 잘리고 오랜만에 카드를 써본다"며 현재 체크카드를 사용하고 있다고 밝혔다. 이후 청담동 명품 편집숍을 찾은 그는 1338만원짜리 코트와 379만원짜리 조명, 570만원짜리 반지, 525만원짜리 가방을 잇달아 구매했다. 반지를 고르던 중 블랙핑크 로제를 언급하며 "이거 되게 유명한 거다. 로제가 낀 거 못 봤냐"고 말했다. 제작진이 로제를 따라 하는 것이냐고 묻자 "따라 하든 말든 내가 이 브랜드 먼저 알았다"고 받아쳤다.서인영은 쇼핑을 시작한 지 27분 만에 2812만원을 결제했다. 그러나 이후 "물욕이 올라오면 불행해진다"며 불편한 심경을 밝혔다. 이어 "쇼핑 사탄이 들어온 것 같다. 나 교회 가서 회개해야겠다"고 말했다. 식사를 마친 뒤에는 "왜 이렇게 죄책감이 들지?"라며 구매한 물건을 환불하고 기부하고 싶다는 뜻을 전했다.며칠 후 다시 제작진과 만난 서인영은 기부금을 마련하기 위해 아버지에게 돈을 부탁했다가 꾸중을 들었다고 털어놨다. 그는 "아빠 말이 맞으니까 내 자신이 너무 싫었다"며 고가의 코트를 환불한 사실을 밝혔다. 서인영은 최종 지출액을 1524만 2000원으로 줄였으며, 연세대학교 의료원을 찾아 소아·청소년 뇌 질환 환자들의 치료비로 2000만원을 기부했다. 그는 "죄송하다. 내가 돈 열심히 모아서 앞으로 좋은 일 많이 하겠다. 용서해달라"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr